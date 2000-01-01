ريكسوس شرم الشيخ يقدم الإقامةالأروع بمفهومها الجديد للبالغين +16 علىالبحر الأحمر

شرم الشيخ/ وكالات/

أعلن ريكسوس شرم الشيخ، المنتجع الفاخر ذو الإطلالة الخلابة على البحر الأحمر، عن نقلته النوعية كوجهةٍ ترفيهية متكاملة توفر لضيوفها ممن تزيد أعمارهم عن 16+ عامًا طيفًا واسعًا من الأنشطة الترفيهية الممتعة، بالإضافة إلى سبل الراحة والاستجمام اللامتناهية. وذلك ابتداءً من 1 أكتوبر المقبل.

حيث يقدم هذا المنتجع الفاخر إقامة مثالية في غرف وأجنحة مميزة ذات تصاميم راقية وإطلالة ساحرة على مشهدٍ خلاب يصور التقاء الصحاري الذهبية بمياه البحر الأحمر الزرقاء المتلألئة. ناهيك عن حدائقه الخضراء اليانعة وبركه الواسعة ومناظره الطبيعية البحرية المتكاملة.

كما يوفر الفندق العديد من الأنشطة المنعشة للطاقة، مثل رياضة الجري، واليوغا الصباحية، والبيلاتيس، والنادي الرياضي في الهواء الطلق. ولا تنتهي المتعة عند هذا الحد، حيث يمكن للضيوف الانضمام إلى فعاليات اليوغا الرياضية، ورقص الزومبا، وكرة الشاطئ، والتنس الأرضي، والركمجة الشراعية، والغوص. ويمكن لعشاق الاستجمام الاستمتاع بطيف واسع من جلسات العناية المتوفرة في النادي الصحي "السبا" بالإضافة إلى جلسات المساج، والحمامات المخصصة لتخليص الجسم من التوتر.

مذاقات حول العالم عبر باقة "الإقامة في واحد، والمتعة في اثنين"

يقدم ريكسوس شرم الشيخ باقة "الإقامة في واحد والمتعة في اثنين" التي تتيح للضيوف الاستمتاع بأفخم التجارب الذوقية المقدمة عبر 16 مطعمًا من المطاعم التابعة لكل من ريكسوس شرم الشيخ وريكسوس بريميوم سيغيت. فمن خلال هذه الباقة الحصرية يمكن للضيوف الاستمتاع بأشهى النكهات في مختلف أنحاء العالم، ابتداءً من المأكولات التركية، والبرازيلية، والإيطالية، والفرنسية والآسيوية، وحتى أشهى أطباق الشرق الأقصى، مع تشكيلة من شرائح اللحم الفاخرة والمأكولات البحرية والأطباق المحضرة من مكونات عضوية.

كما يعد ريكسوس شرم الشيخ الوجهة الأمثل للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتنوعة بمتعتها اللامتناهية، سواء كان ذلك على الشاطئ الخاص برماله الذهبية الناعمة، أم في برك السباحة الواسعة، أم عبر الحفلات التقليدية الرائعة كالحفلة البيضاء، وحفل الألوان الزاهية، وحفل الدي جيه المفعم بالطاقة والحيوية.

أما عشاق المغامرات المائية فيمكنهم الاستمتاع بالعديد من البرك الشاسعة والأنشطة المائية الممتعة، بالإضافة إلى خدمة النقل المجانية للمنتزه المائي الأروع على الإطلاق في ريكسوس بريميوم سيغبت وهو "ريكسوس أكواأدفنتشرز بارك" الذي يمتد على مساحة 20000 متر مربع، ويتضمن 23 مزلقة مائية ممتعة، وخمس مناطق لعب جافة، إلى جانب سباقات "غو-كارت" المثيرة.

ويمكن لضيوف ريكسوس بريميوم سيغيت الصغار الاستمتاع بوقتهم وتكوين صداقات جديدة في نادي ريكسي الخاص بالأطفال في ريكسوس شرم الشيخ.

وقال السيد إركان يلدريم، المدير العام لفنادق ريكسوس مصر: "يسعدنا أن نشارك ضيوفنا الكرام الانتقال المنسق لريكسوس شرم الشيخ. وتأكيداً على التزامنا المُستمر الذي ساهم في حصولنا على جائزة "تريب أدفايزر" كأفضل فندق يعمل وفق مبدأ شمولية جميع الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي فيمصر والشرق الأوسط، نهدف إلى تزويد الضيوف البالغين بالراحة والمتعة في آنٍ واحد، عبر توفير مجموعة من الأنشطة الترفيهية على مدار الساعة، في ملاذٍ ساحر بعيداً عن أجواء العمل والالتزامات العائلية"

واختتم يلدريم تصريحه بالقول: "انسجامًا مع هذا التحوّل الرائع، يُسعدنا مواصلة الترحيب بالعائلات وأطفالهم في فندق ريكسوس بريميوم سيجيت، للاستمتاع بالعديد من المرافق الترفيهية الحديثة والأنشطة المثيرة."

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نبذة عن فنادق ريكسوس

تأسست فنادق ريكسوس عام 2000 وتُعدّ واحدةً من سلاسل الفنادق الأسرع نمواً في العالم، وهي تمنح الضيوف عطلات من العمر مع باقات شاملة ومتكاملة. تشتهر فنادق ومنتجعات ريكسوس بتقديم باقة من علاجات السبا الاستثنائية، إذ يضم كل منها مركز سبا وعافية مع حمّام تركي أصيل. يحتضن كل فندق مجموعة مميزة من المطاعم والاستراحات ويقدّم برنامجاً زاخراً بالفعاليات الترفيهية ومروحة استثنائية من الغرف والأجنحة الأنيقة.

يقدم كل فندق ومنتجع من ريكسوس لضيوفه ملاذاً رائعاً وملهماً نظراً لما يقدّمه من مرافق، ومطاعم وأماكن ترفيهية عالمية المستوى سواء في تركيا، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، كرواتيا، سويسرا أو مصر. كما حازت فنادق ريكسوس عدة جوائز واكتسبت تقديرات عالمية من مؤسسات متخصصة ومرموقة، لاسيما جائزة الخمس نجوم الماسية من الأكاديمية الأميركية لعلوم الضيافة، وكونديه ناست، وجوائز السفر العالمية وجوائز تريب أدفايزر.

تتولى فنادق ريكسوس حالياً تشغيل أربعة فنادق في الإمارات العربية المتحدة، وهي: ريكسوس بريميوم دبي في جميرا بيتش ريزيدنس دبي، وفندق وأجنحة ريكسوس نخلة جميرا في نخلة جميرا دبي، وريكسوس باب البحر في رأس الخيمة فضلاً عن ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات في أبوظبي.