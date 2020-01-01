ابداع وقلنديا يعبران رام الله وبيت ساحور في مباريات الفاينل فور في السباق للتأهل للنهائي

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قطع فريقا ابداع وقلنديا خطوة مهمة نحو نهائي دوري جوال لكرة السلة بعبورهما ارثوذكسي رام الله وارثوذكسي بيت ساحور ضمن مباريات الفاينل فور لدوري جوال في اولى مباريات الفاينل فور لكل فريق على صالة ماجد اسعد بالبيرة الخميس بحضور رئيس الاتحاد ابراهيم حبش وممثلي شركة جوال راعي الدوري والدكتور بدر عقل مسؤول البروتوكول الوقائي والصحي في اللجنة الاولمبية الذي اشرف على سير اللقاءين من ناحية تطبيق البروتوكول الصحي حسب تعليمات وزارة الصحة.

وقطع فريقا ابداع وقلنديا شوطا مهما للوصول للنهائي بفوزهما المستحق على رام الله وبيت ساحور، ليكونا بحاجة فوز واحد فقط لكل منهما للتاهل للنهائي ، فيما سيكون لفريقي رام الله وبيت ساحور فرصة التعويض في اللقاء الثاني السبت في بيت لحم .

حقق فريق ابداع المطلوب منه في مباراته الاولى والتي جرت على صالة منافسه ارثوذكسي رام الله مقتنصا فوزا مستحقا ومهما جدا للفريق كونه لعب اللقاء على صالة ماجد اسعد الملعب البيتي لرام الله في الفاينل فور وقطع ابداع شوطا مهما للوصول للنهائي خاصة ان الفريق لا يهزم على صالته وملعبه الا نادرا بمعنى ستكون المباراة الثانية بينهما لا تقبل القسمة على اثنين لرام الله بالذات الذي سيحاول رد اعتباره فيها خاصة انه لم يقدم المستوى المطلوب في اللقاء الاول ولم يكن في يومه وكان الفريق مشتتا بعيدا عن فنياته المعهودة وعاب لاعبي الفريق اللياقة البدنية التي ظهرت عليهم وعابهم عدم التركيز مطلقا في الهجوم والدفاع رغم تالق قصي عناني الابرز في الفريق ومن ثم محمد الشرخ ، ليفقد الفريق فوزا كان يجب عليه تحقيقه في ملعبه حتى يذهب لبيت لحم قاطعا نصف الطريق، ومع ذلك تبقى فرصة التعويض متاحة السبت اذا ما ركز الفريق في اللقاء ولعب كما كان يلعب في الدوري.

فريق ابداع عاقد العزم الوصول لمنصات التتويج ، والدليل فوزه في لقاء خارجي مهم امام فريق قوي فنيا ومرشح للنهائي ، فقدم فريق ابداع مباراة افضل من نده رام الله واستطاع لاعبه الخلوق ممدوح الهريمي العودة بالفريق اكثر من مرة من خلال 4 ثلاثيات ناجحة من بين 24 نقطة سجلها في اوقات حاسمة ومهمة للفريق .

لاعبو ابداع لعبوا بطريقة جماعية اكثر تنظيما من رام الله هجوما ودفاعا من خلال تالق احمد بلبيسي الذي سجل 17 نقطة منها ثلاثية و20 ريباوند فيما سجل وليد جفال 13 نقطة و20 ريباوند وكلاهما من المدافعين المميزين تحت السلة فيما سجل عمار قشطة 9 نقاط منها ثلاثية.

فريق ابداع جاء للقاء بعزيمة الانتصار ولم يهتم لكون اللقاء الاول على صالة منافسه رام الله ، بل كان كل تفكيره في نقاط المباراة وتحقيق المراد منها كي يلعب مباراته الثانية على صالته بكل اريحية ويحقق من خلالها الانتصار الثاني ويتاهل للنهائي بجدارة.

سجل لرام الله محمد الشرخ 18 نقطة و25 ريباوند وقصي عناني 17 نقطة و22 ريباوند وكان الحمل الاثقل على عناني الذي قدم مباراة كبيرة لكن لم تكن هناك مساعدة قوية كالعادة من باقي الفريق، وسجل شادي خضر 12 نقطة منها شمسية 11 نقطة ويوسف زكاك 11.

وعلى درب ابداع سار فريق قلنديا في حملة دفاعه عن لقبه وحقق فوزا مستحقا على ارثوذكسي بيت ساحور في اولى منافساتهما نحو اللقب، وقدم قلنديا مباراة جيدة وقوية كان مهما للفريق الفوز في مباراته الاولى على صالته وعدم الخسارة في ملعبه، محققا ذلك بفوز بنتيجة 60 مقابل 56 . وكان فاز فريق ابداع على ارثوذكسي رام الله بنتيجة 76-69 .

فريق قلنديا ورغم غياب العديد من اللاعبين وعلى راسهم الفنان عمر كريم وصائل قاسم وسامي عوده الا ان الفريق باعتماده على اللعب الجماعي حقق المراد في ظل تالق الثلاثي سليم سكاكيني واينار عودة وعلي شحادة بالذات الى جانب احمد عمري وادهم عبد القادر ومؤيد متخ واسماعيل حمد، فالفريق اخذ على عاتقه الدفاع عن لقبه بقوة رغم كل الظروف، لذلك حقق الفريق الانتصار الاول في الفاينل فور وستكون مباراته الثانية السبت ببيت لحم لتاكيد الفوز والتاهل للنهائي والابتعاد عن مباراة فاصلة ..

فيما سيكون لبيت ساحور ردة فعل قد تكون قوية في اللقاء الثاني من خلال عودة موسى وامين سلمان بوجود ماهر قسيس ومجموعة كبيرة من الناشئين الذين اصبح لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع اللقاءات، فريق بيت ساحور لن يكون لقمة سائغة لفريق قلنديا لان الفرصة لا زالت في الملعب لبيت ساحور لرد اعتباره وعدم الخروج من الفاينل بخسارتين بل سيكون التفكير التعويض في الثانية.

فريق قلنديا سيذهب لبيت لحم وامام عينيه فقط تحقيق الفوز الثاني والتاهل وعدم انتظار المباراة الثالثة لحسم الموقف، فالفريقان امام تحد مهم سيكون للفريق المنظم في اللقاء والفريق الذي يلعب دون ضغط وتسرع ويكون جل اهتمامه التركيز على الانتصار سيحقق المراد والمطلوب في اللقاء.

طبعا وحتى نعود للمستوى الفني للمباريات فهو اقل من المتوسط للجميع لضعف اللياقة البدنية وبعد اللاعبين عن الفنيات والمهارات التي كنا نشاهدها منهم قبل جائحة كورونا.

سجل لفريق قلنديا سليم سكاكيني 17 نقطة و31 ريباوند، علي شحادة 14 نقطة منها ثلاثية ، اينار عودة 13 نقطة و15 ريباوند وكيفن حبش 10 نقاط، فيما سجل لبيت ساحور وسيم مسك 20 نقطة و27 ريباوند وجاك صابات 9 نقاط منها ثلاثية وجهاد يغمور 7 نقاط وامين سلمان 6 وفارس ابراهيم 6 وسجل موسى بشير 3 نقاط و14 ريباوند وكان له دور فاعل في اللقاء فيما غاب مايكل المصري للاصابة.

وكان فاز لاعب ابداع ممدوح غالب الهريمي بجائزة افضل لاعب في مباراة ارثوذكسي رام الله وابداع ، فيما فاز لاعب قلنديا سليم سكاكيني بجائزة افضل لاعب في مباراة قلنديا وبيت ساحور، قام بتسليم الجائزتين لهما رئيس الاتحاد ابراهيم حبش وممثلو شركة جوال راعية الدوري.