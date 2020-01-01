طرق العلاج بالروائح لصحة الجسم

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زيت اللافندر هو نوع من الزيوت العطرية ويستخرج من نبات اللافندر له جوهر مميز وآثاره الصحية المفيدة هي سبب استخدامه لعلاجات الشفاء، تستخدم الزيوت الأساسية على نطاق واسع في العلاج بالروائح، يستخدم العلاج بالروائح ، المعروف أيضًا باسم العلاج بالزيوت الأساسية ، العديد من الزيوت الأساسية مثل زيت اللافندر وزيت البابونج وزيت الياسمين وزيت النعناع وزيت الورد لشفاء الجسم والروح، فهي ممارسة سادت بين البشر منذ العصور القديمة.

ووفقا لتقرير لصحيفة TME NOW NEWSيعتبر زيت اللافندر أحد الزيوت الأساسية الشائعة وله فوائد صحية هائلة نظرًا لتأثيره العلاجي على الجسم والعقل، فإنه يستخدم أيضًا في العلاج بالروائح، يتم استخلاص الزيوت العطرية من خلال عملية الطرق الميكانيكية أو التقطير في النباتات ، والهدف الرئيسي من الزيوت الأساسية هو الحصول على جوهر النباتات ، بما في ذلك نكهتها ورائحتها ، وتستخدم الزيوت الأساسية مثل زيت اللافندر على نطاق واسع في العلاج العطري.

طرق علاج الشعر والجلد بزيت اللافندر

يساعد على تحسين صحة الشعر والجلد: زيت اللافندر له آثار خارقة على صحة الشعر يمكن أن يساعد في تحسين صحة الشعر عن طريق تعزيز نمو الشعر وتقليل تساقط الشعر، زيت اللافندر مليء بمضادات الأكسدة التي تؤدي إلى تغذية عميقة للبشرة، وبالتالي تحسين جودتها.

له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي: زيت اللافندر يستخدم في العلاج بالروائح لأن استنشاقه أثبت فعاليته في علاج المشاكل المتعلقة بالجهاز العصبي، يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض التعب والقلق والتوتر والاكتئاب يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الغثيان والغثيان.

يمكن أن يساعد في تخفيف الألم: يمكن أن يساعد تدليك زيت اللافندر في تخفيف الآلام مثل آلام الظهر والصداع وآلام المفاصل، يمكن أن يساعد تدليكه على البطن أيضًا في تقلصات الدورة الشهرية.

يعمل كمعزز للمزاج: للرائحة العطرية المنعشة لزيت اللافندر تأثيرات رائعة على العقل ويمكن أن تساهم في تحسين الحالة المزاجية.

يمكن أن يساعد في تحسين النوم: من المعروف أن زيت اللافندر يهدئ العقل ، وبالتالي يحسن نوعية النوم، يمكن أن يساعد أيضًا في علاج اضطرابات النوم ومساعدة العقل على الاسترخاء.