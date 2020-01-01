اردوغان: احتلال فلسطين جرح نازف.. ولا حل للصراع إلا باقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67

انقرة /سما/

انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إسرائيل، اليوم الثلاثاء، لانتهاكاتها القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني، قائلا ان إدارة ترامب كانت "متعاونا" مع إسرائيل، وذلك مع انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية التي يتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم، في قاعة هادئة تستضيف قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19.

وافتتحت الأمم المتحدة أسبوعها الدبلوماسي، بالاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيسها، في قمة افتراضية دعا خلالها الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش شخصيا إلى المزيد من التعددية الدولية، وقال اردوغان خلال خطابه الصدامي إن "احتلال فلسطين جرح نازف" للمجتمع الدولي، في ظل استمرار سياسة العنف الاسرائيلية وزيادة جرأتها باستمرار حيال الأماكن المقدسة في القدس.

وأضاف اردوغان "لا يمكن حل الصراع الفلسطيني إلا من خلال دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافيا على أساس حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. البحث عن حلول غير ذلك عبث، أحادي الجانب وغير عادل ". كما انتقد اردوغان البيت الأبيض، وتحديدا رؤية ترامب للسلام في الشرق الأوسط، مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "متعاون مع إسرائيل في قمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من دولته المستقلة". وفق ما اورده تلفزيون i24 الاسرائيلي.

إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بهدف إقرار حل الدولتين. وقال غوتيريش "مع هدوء الأوضاع في قطاع غزة والتخلي عن خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، على الأقل في الوقت الراهن، أحث القادة الفلسطينيين والإسرائيليين على العودة إلى المفاوضات بشكل جاد".