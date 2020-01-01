  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الفنان سمير غانم يتعرض لأزمة صحية وحالته مستقرة

الإثنين 21 سبتمبر 2020 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنان سمير غانم يتعرض لأزمة صحية وحالته مستقرة



وكالات / سما /

أجرى الفنان الكوميدي الكبير سمير غانم مساء يوم بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته، بعد شعوره بحالة إعياء مفاجئة بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية  نقلا عن مصادر خاصة وبأنه تم نقله إلى احدى العيادات .

وقد أكد مصدر وبأن حالة الفنان سمير غانم الصحية مستقرة، وسوف يعود لمنزله مرة أخرى.
يذكر أنه في مطلع الشهر الجاري طمأن الفنان سمير غانم الجمهور، عن حالته الصحية، قائلا: "أنا نفسي في سني دة ألعب كورة تاني مع الأهلي، وأقعد على كرسي قدام الجون، واللي عاوز يدخل جون يدخله مفيش مشكلة".

واسترجع "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على شاشة قناة "المحور"، ويقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، ذكرياته مع فيلم "يارب ولد"، قائلا: إن البعض يرغب في استكمال الجزء الثاني من الفيلم، معبرا عن سعادته بمحادثة الكابتن إكرامي ضيف البرنامج.

وأوضح أنه التقى الكابتن إكرامي في أحد البرامج قبل جائحة كورونا، لافتا إلى أنه يهوى الإكسسوارات الغريبة، وبدأ الشباب في تقليده حاليًا، ولا سيما الممثل محمد ثروت.

وتابع: "أنا بصيف دلوقتي، وبلغوني إن درجة الحرارة في القاهرة 91، الجو هنا في الساحل ما شاء الله، والعالم كله فوق بعضه وناسيين كورونا خالص، لما تسأل واحد عن كورونا يقول مين دي".

وواصل: "امبارح اتخضيت لما قالوا إن الممثل الأمريكاني ذا روك، أبو عضلات اللي يجنن دة، خد كورونا هو وعياله، واتحجزوا أسبوع، والحمد لله طلع زي الفل، فقال للناس ده فيروس ابن مجنونة خلي بالكم، لما ده عنده عضلات وحصله كدة، أمال أحنا هيحصل فينا إيه؟ ربنا يسترها علينا وعلى مصر وعلى العالم كله". 

#سمير غانم

الأكثر قراءة اليوم

شهيد و3 إصابات إحداها حرجة بحادث عرضي للمقاومة شمال قطاع غزة

مسؤول بالجيش الاسرائيلي يكشف عن "حادث خطير" لإحدى بطاريات القبة على حدود غزة

الشرطة بغزة تُغلق فجرا حي الصبرة وسط مدينة غزة بالكامل

تركي الفيصل يكشف أسراراً خطيرة بشأن إسقاط الرئيس العراقي صدام حسين

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة بقطاع غزة

واللا: السودان طلبت مساعدة مليار دولار مقابل تطبيع علاقاتها مع اسرائيل

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الأخبار الرئيسية

فيروس

ملادينوف: منظمة الصحة العالمية سلّمت غزة اليوم 20 ألف مسحة إضافية لفيروس كورونا

الصحة : 9 حالات وفاة و تسجيل 611 اصابة بفيروس كورونا في فلسطين

79891

مدونة إسرائيلية تكشف أسماء سرية لضباط بالجيش .. لهذا السبب

اشتية: تشديد الإجراءات الأيام المقبلة لمنع ازدياد الإصابات بكورونا

يديعوت: تعليق مباحثات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس لهذا السبب