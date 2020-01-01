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الإيكونوميست: الصراع العربي الإسرائيلي يتلاشى وانتهاء 7 عقود من الصراع

الأحد 20 سبتمبر 2020 12:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإيكونوميست: الصراع العربي الإسرائيلي يتلاشى وانتهاء 7 عقود من الصراع



لندن/وكالات/

قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، إن 7 عقود من النبذ والخلاف العربي الإسرائيلي قد انتهت ببضع توقيعات خلال الأيام الماضية، عندما وقعت الإمارات والبحرين على اتفاق إبراهيم للسلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض.

وأكدت المجلة، أن إسرائيل بهذا التوقيع ضاعفت الدول العربية التي ترتبط معها بعلاقات رسمية، بالإضافة إلى مجموعة من الدول ترتبط معها بعلاقات غير رسمية، كما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يوجد 5 دول عربية ستلحق بمعاهدة السلام.

وأضافت المجلة الأميركية أن الصراع العربي الإسرائيلي يتلاشى، وقالت إنه قد مرت أربعة عقود تقريبا منذ أن حارب الجيش العربي النظامي إسرائيل.

وأشارت إلى أن معظم العرب يتعاطفون مع الفلسطينيين، لكن بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها الدول العربية، والتي تفاقمت بسبب الصراع والخلاف مع إيران وتركيا، لم تعد القضية الفلسطينية تثير المشاعر التي كانت تثيرها من قبل.

وترى المجلة أنه بالرغم من أن الإمارات هي من بادرت بعقد معاهدة سلام مع إسرائيل، إلا أن قرار البحرين بأن تحذو حذوها قد يكون القرار الأكثر إثارة للاهتمام، لأن الإمارات لم تكن قلقة بشأن ما إذا كان التطبيع سيحظى بالشعبية، كما أنها قوية بما يكفي لتجاهل انتقادات دول مثل إيران وتركيا، ولا توجد معارضة داخلية قوية. بينما على النقيض من ذلك، للبحرين تاريخ من الاحتجاج، كما أن معارضي التطبيع مع إسرائيل لديهم مساحة أكبر للتعبير عن المعارضة في البحرين، على الرغم من أن أشد المنتقدين يواجهون خطر الاعتقال

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