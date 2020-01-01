فيديو.. سامسونغ تطرح أحدث هواتفها القابلة للطيّ

وكالات / سما /

طرحت شركة "سامسونغ"، العالمية، يوم أمس الجمعة، هاتفها المحمول الأحدث القابل للطي Galaxy Z Fold 2 في الأسواق.

وأشارت الشركة، على أنها تلقت ما يقارب 80 ألف طلب لشراء هذا الجهاز، خلال 5 ايام من عرضه للطلب المبكر عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت، إذ عرض الجهاز للبيع بسعر 2040 دولارا في كوريا الجنوبية.

وحصل هذا الهاتف على شاشة أساسية قابلة للطي بمقاس 7.6 بوصة، بدقة عرض (2213/1689) بيكسل، معدل تحديثها يعادل 120 هيرتز، محمية بزجاج UTG الخاص المقاوم للصدمات والخدوش، وفيها ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية، إضافة إلى شاشة خارجية بمقاس 6.2 بوصة يمكن استعمالها لمشاهدة الإشعارات والرسائل الواردة إلى الهاتف، والرد على المكالمات.