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لأول مرة منذ 1991.. ترامب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى

الجمعة 18 سبتمبر 2020 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة منذ 1991.. ترامب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى



واشنطن /سما/

منح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى.

وذكر وزير الديوان الأميري الكويتي، علي جراح الصباح، أن منح الوسام جرى في مراسم خاصة أقيمت اليوم الجمعة في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وقال إن "التكريم من الرئيس الأمريكي يأتي اعترافا بالجهود العظيمة والدؤوبة والدور الكبير الذي يقوده... أمير البلاد في المنطقة والعالم تتويجا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وتزامنا مع قرب حلول الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين". وفق روسيا اليوم

من جانبه، ذكر البيت الأبيض، في بيان، أن ترامب استقبل الجمعة النجل الأكبر لأمير الكويت، الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر، ممثلا عن والده، لتسلمه الوسام.

وقال البيت الأبيض إن "أمير الكويت، زعيم في الشرق الأوسط على مدار عشرات السنين، كان حقا صديقا وشريكا ثابتا للولايات المتحدة"، مشددا على أنه قدم دعمه للجانب الأمريكي خلال تنفيذه عمليات "حرية العراق" و"الحرية الدائمة" والحملة لهزيمة تنظيم "داعش".

وأثنى بيان المكتب البيضاوي على وساطات أمير الكويت لحل نزاعات الشرق الأوسط "في ظل أصعب الظروف".

ولفت البيت الأبيض إلى أن وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى هو وسام مرموق نادرا ما يتم منحه، ولا يجري ذلك إلا من قبل الرئيس الأمريكي، كما أنه يمنح عادة لرؤساء الدول أو رؤساء الحكومات، وتم منحه آخر مرة عام 1991.

وسبق أن أعلن الديوان الأميري الكويتي أن أمير البلاد البالغ من العمر 91 عاما والذي يحكم الكويت منذ عام 2006، غادر يوم 22 يوليو إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وجرى ذلك بعد أن ذكر الديوان الأميري أن الصباح خضع يوم 19 يوليو لعملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

#دونالد ترامب #امير الكويت #وسام الاستحقاق العسكري #الولايات المتحدة #الكويت

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