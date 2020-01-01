الناصرة: مقتل رجلين بجريمة إطلاق نار

القدس المحتلة / سما /

قُتل شاب (20 عاما) ورجل (40 عاما) في جريمة إطلاق نار نفذها مجهولون في مدينة الناصرة، الليلة الماضية. ونُقل الاثنان فيما كانا يعانيان من جروح حرجة إلى المستشفى الانجليزي في المدينة، لكن الشرطة أفادت لاحقا بأن الأطباء اضطروا الإعلان عن وفاتهما متأثرين بجراحهما.

وهرعت قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع الجريمة، وتم إغلاق المكان وجمع قرائن، وتم الإعلان لاحقا عن اعتقال 5 مشتبهين بالجريمة.

وحسب بيان الشرطة، فإن الرجل القتيل (40 عاما) من سكان الناصرة، بينما الشاب (20 عاما) من سكان مدينة أم الفحم.

وجاء في التقرير الأولي عن الجريمة، أنه جرى إطلاق نار على شخصين خلال شجار في ناد في الناصرة. ووصل التقرير الأولي قرابة الساعة الثانية وأربعين دقيقة قبيل فجر اليوم، الجمعة، ونقل مسعفون من خدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء" إلى المستشفى، وسط محاولات إنعاش، دون فائدة واضطر الأطباء إعلان وفاتهما.