الأردن يوقف الحجر المؤسسي ويفرض الحجر المنزلي اعتبارا من 23 سبتمبر الجاري

عمان /سما/ (شينخوا)

قررت الحكومة الأردنية اليوم الخميس، إيقاف العمل بالحجر المؤسسي الفندقي للقادمين إلى المملكة وفرض الحجر المنزلي ابتداء من يوم الأربعاء المقبل 23 سبتمبر الجاري.

وقال وزير النقل الأردني خالد سيف، في بيان، "إن فرض الحجر المنزلي للقادمين من الدول المصنفة بالحمراء والصفراء، فيما تم إعفاء القادمين من الدول المصنفة بالخضراء بالحالة الوبائية".

وأضاف، "إنه على القادمين الالتزام بالبروتوكول الصحي للمطارات والتسجيل الالزامي المسبق عبر منصة (visit Jordan) الإلكترونية وحصولهم على (QR Code) ينظم عملية فحصهم عند الوصول، ويثبت سجلهم الصحي ومكان إقامتهم"، مشيراً إلى دور المنصة من لحظة الحجز، وتسديد قيمة فحص الـ PCR الإلزامي عند الوصول، وعملية النقل.

وأوضح سيف أن هذا الإجراء إلزامي وضروري وقد وضع لحماية صحة المسافرين، وصحة المجتمع، داعياً إلى الالتزام به، وفي حال مخالفته سيكون هناك إجراءات صارمة بحق المسافر وخطوط الطيران التي لم تلتزم بهذه الاشتراطات الصحية للمطارات الأردنية.

وأشار سيف أيضاً، إلى أن مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، قد استأنف أيضاً استقبال الرحلات الجوية الدولية المنتظمة، وفقاً لنفس آلية عمل مطار الملكة علياء الدولي من حيث التنصيف الوبائي للدول، والبروتوكول الصحي، وإلزامية التسجيل على منصة visit Jordan.

وقال سيف: "إن على المسافر توفير فحص مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) سلبي، وسيتم فحص المسافرين من كل الوجهات عند القدوم، وفي حال كانت النتيجة إيجابية سيعزل المسافر لدى السلطات الصحية، وإذا كانت سلبية سيعزل منزلياً، وسيحصل القادم من الدول الحمراء على إسوارة إلكترونية وسيحجر لمدة 7 أيام منزلياً وسيراقب الالتزام بالحجر من قبل الحكام الإداريين، أما القادم من الدول الصفراء سيحجر منزلياً لمدة 7 أيام دون إسوارة إلكترونية، وسيراقب الالتزام بالحجر من قبل الحكام الإداريين، فيما سيدخل القادم من الدول الخضراء ونتيجته سلبية دون حجر منزلي".

وشدد سيف على أن العمل جارٍ لتسريع استكمال وتنفيذ متطلبات البروتوكول الصحي على جميع المعابر الحدودية للمملكة لاستقبال المسافرين عبرها وبما يتيح لهذه المعابر استئناف عملها وفق منظومة صحية مشابهة للمعمول بها حالياً في المطارات من حيث الفحص والحجر.

وكان الأردن أعلن استئناف الرحلات الجوية منذ الـ8 من الشهر الحالي، حيث استقبلت المملكة 4800 مسافر من 9 وجهات، عبر 80 رحلة جوية، فيما غادر المملكة 7 آلاف مسافر.

بدوره، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، عن إصدار أمر الدفاع رقم 16 لعام 2020، ينص على منع إقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعية لعدد يزيد عن 20 شخصاً، ومنع إقامة بيوت العزاء، وإلزام المشاركين في أي من التجمعات بالتقيد بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات تحت طائلة العقوبات.

وحسب العضايلة، يعاقب من يقيم تجمعاً مخالفاً من 3 أشهر إلى سنة وغرامة ألف دينار إلى 3 آلاف دينار، أو بالغرامتين معاً، فيما يعاقب صاحب المنشأة بغرامة لا تقل عن 500 دينار وإغلاق المنشأة 14 يوماً.

من جهته، أعلن مدير خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية أنه في ضوء المتابعة اليومية للحالة الوبائية في غور الصافي وغور المزرعة جنوب غرب الكرك، فقد تقرر فرض حظر التجوال الشامل فيهما لمدة أسبوعين، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بسبب تفشي مرض (كوفيد-19).

وقال الفراية: "إنه سيتم فتح المنشآت الضرورية للمواطنين، وسيتم السماح لهم بالذهاب وشراء حاجياتهم سيراً على الأقدام وبأوقات متفاوتة".

وأضاف، "إنه تم منح الحاكم الإداري صلاحية منح التصاريح لسلاسل التوريد والغذاء، وللمزارعين"، مؤكداً استمرار عمل شركة البوتاس، كما منح الحاكم الإداري صلاحية التعامل مع الحالات الإنسانية".

بدوره، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر تسجيل 279 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) منها 9 خارجية، فيما سجلت 69 حالة شفاء ليصل العدد الإجمالي 2415 حالة شفاء، كما لفت إلى إجراء 14849 فحصاً مخبرياً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية 1033934 فحصاً.

ولفت جابر إلى توفير ربع مليون جرعة من طعوم الإنفلونزا هذا العام، مبيناً أنه لا يوجد لغاية الآن أي طعوم لفيروس كورونا لعلاجه، ولن يتم تطعيم الأردنيين إلا بعد ظهور طعوم معتمدة من منظمة الصحة العالمية ويكون فعالاً.