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دحلان: من لا ينتخبه شعبه لن يستطيع القيادة.. وتصريح فريدمان رسالة إرهاب للضعفاء!

الخميس 17 سبتمبر 2020 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: من لا ينتخبه شعبه لن يستطيع القيادة.. وتصريح فريدمان رسالة إرهاب للضعفاء!



ابو ظبي/سما/

 قال القيادي الفلسطيني، النائب محمد دحلان، يوم الخميس، عبر صفحته على الفيسبوك، من لاينتخبه شعبه لن يستطيع القيادة وتحقيق الإستقلال الوطني

و قال: "أنا محمد دحلان كلي إيمان بأن فلسطين بحاجة ماسة الى تجديد شرعية القيادات والمؤسسات الفلسطينية كافة وذلك لن يتحقق الا عبر إنتخابات وطنية شاملة وشفافة ولم يولد بعد من يستطيع فرض إرادته علينا"

 و أضاف: "إذا كان ما نسب للسفير الأمريكي لدى دولة الإحتلال صحيحاً، فذلك لا يزيد عن كونه تكتيكاً مخادعاً هدفه إرهاب البعض وزعزعة الجبهة الداخلية"

 وتابع دحلان: "أتمنى من الجميع أن لا نقع في شرك مثل هذه التكتيكات المهندسة بدقة، ولنعمل معاً لإستعادة وحدتنا الوطنية والإتفاق على ثوابتنا الوطنية ووسائل تحقيقها، فلا شيء يستحق الصراع حوله داخليا، وكل القدرات والطاقات ينبغي أن تكرس وجوبا لتحرير وطننا وشعبنا العظيم."

#محمد دحلان #الشعب الفلسطيني #فريدمان

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