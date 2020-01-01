عدد سكان إسرائيل 9.246 مليون و74% منهم يهود

القدس المحتلة /سما/

بلغ عدد سكان إسرائيل تسعة ملايين و246 ألف نسمة، وفقا لمعطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، بمناسبة رأس السنة العبرية الذي تصادف عشيته بعد غد، الجمعة.

ويتوقع أن يصل عدد السكان إلى عشرة ملايين بحلول نهاية العام 2024 وإلى 15 مليون نسمة بحلول نهاية العام 2048، وإلى 20 مليون نسمة في نهاية العام 2065.

وأضافت المعطيات أن السكان اليهود يشكلون نسبة 74%، وعددهم ستة ملايين و841 ألف يهودي، ونسبة العرب 21% وعددهم مليون و946 ألف عربي. ويشمل هذا المعطى الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، الذين يقدر عددهم بحوالي 400 ألف مقدسي. ويوجد في إسرائيل 459 ألف مواطن، ونسبتهم 5% بين السكان، ويعرفون كـ"آخرين"، وهؤلاء هم من المهاجرين الجدد غير اليهود من دول الاتحاد السوفييتي السابق.

وازداد عدد السكان في إسرائيل بحوالي 150 ألف نسمة، خلال السنة العبرية المنتهية، ما يعني نمو سكاني بنسبة 1.6%.

ووُلد خلال السنة العبرية المنتهية قرابة 170 ألف طفل، وتوفي 44 ألف شخص. وأضيف إلى السكان 25 الف شخص في ميزان الهجرةن بينهم 20 ألف مهاجر جديد، هاجروا إليها بموجب "قانون العودة" الذي يسمح لليهود فقط بالهجرة إلى إسرائيل.

وتبين من معطيات دائرة الإحصاء أن متوسط طول الأعمار في إسرائيل 81 عاما للرجال و84.7 عاما للنساء.

ويسكن 74% من السكان في المدن، و15% في مجالس محلية (قرى) و10% تقريبا في مناطق مجالس إقليمية و0.7% في قرى لا تعترف فيها السلطات.

ووفقا للمعطيات، فإن عدد الوفيات في إسرائيل كان منخفضا في الأشهر الأولى من العام الحالي، لكن منذ بداية جائحة كورونا، وخاصة منذ نيسان/أبريل، كان عدد الوفيات مشابها لعدد الوفيات في العام الماضي. وتوفي منذ بداية العام وحتى نهاية تموز/يوليو 27,550 شخصا، وهو عدد مشابه للوفيات في الفترة نفسها من العام الماضي.