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شركة "سايك" للسيارات تطلق مركبات تعمل بالهيدروجين

الإثنين 14 سبتمبر 2020 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة "سايك" للسيارات تطلق مركبات تعمل بالهيدروجين



وكالات / سما /

أعلنت شركة سايك موتور المحدودة، شركة رئيسية لتصنيع السيارات في الصين، امس الأحد أنها ستطلق ما لا يقل عشرة طرازات من السيارات التي تعمل بوقود الهيدروجين بحلول عام 2025.

وقال وانغ شياو تشيو رئيس الشركة انه من المتوقع انتاج وبيع عشرة آلاف سيارة تعمل بخلايا الوقود وتأسيس فريق خاص لمراقبة البحوث والتطور وتشغيل مشروعها لخلايا الوقود.

وأضاف أن الشركة ستعمق التعاون مع الشركات في بداية السلسلة الصناعية ونهايتها بغرض التعزيز المشترك لتطور السلسة الصناعية.

وبدأت الشركة مشروعها لسيارات وقود الهيدروجين في عام 2001 واستثمرت أكثر من ثلاثة مليارات يوان (حوالي 439 مليون دولار أمريكي) في البحوث والتطور، حيث حصلت على 511 براءة في مجال خلايا الوقود.

وجاء في خطة وضعتها وزارة الصناعة ومعلومات التكنولوجيا عام 2016 أن الصين ستعزز تطبيق مليون سيارة تعمل بوقود الهيدروجين وبناء أكثر من ألف محطة لتعبئة الهيدروجين بحلول عام 2030.

#سايك #الهيدروجين #السيارات

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