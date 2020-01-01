فنان هندي شهير يشرب بول البقر يوميا.. ويكشف السبب

وكالات / سما /

خلال بث حي على إنستغرام، أعلن النجم الهندي أكشاي كومار أنه يشرب يوميًا بول البقر لأسباب علاجية تتعلق بـ الأيورفيدا، وهو نظام غذائي وطبي تكميلي متبع في الهند منذ أزمنة بعيدة.

وظهر الممثل الهندي أكشاي كومار، 53 عامًا والمعروف بأنه أفضل الممثلين المتواجدين على الساحة البوليوودية خلال بث حي عبر إنستغرام بصحبة الممثلة الهندية هوما قريشي في حلقة برنامج Bear Grylls’s Into The Wild الذي يقدمه المغامر البريطاني الشهير بير جريلز.

وعندما توجه جريلز بسؤال كومار عن كيفية إقناعه بشرب شاي براز الفيل، ضحك كومار المشهور بطريقته الفكاهية في الرد على الأسئلة وأخبره أنه ليس لديه أي مشكلة وأنه متحمس لتجربته فهو معتاد على شرب بول البقر يوميًا كجزء من نظام الأيورفيدا التقليدي.

وتعجب جريلز من إجابة كومار فهو ليس معتادًا على سماع مثل هذه التصريحات من ضيوف برنامجه وأشاد جريلز خلال الحديث بلياقة كومار الجسدية وقال إن لياقته البدنية من الطراز الأول، والجدير بذكره أن الممثل الهندي أكشاي كومار متواجد الآن باسكتلندا لتصوير فيلمه الجديد Bell Bottom.