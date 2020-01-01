  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فنان هندي شهير يشرب بول البقر يوميا.. ويكشف السبب

الأحد 13 سبتمبر 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنان هندي شهير يشرب بول البقر يوميا.. ويكشف السبب



وكالات / سما /

خلال بث حي على إنستغرام، أعلن النجم الهندي أكشاي كومار أنه يشرب يوميًا بول البقر لأسباب علاجية تتعلق بـ الأيورفيدا، وهو نظام غذائي وطبي تكميلي متبع في الهند منذ أزمنة بعيدة.

وظهر الممثل الهندي أكشاي كومار، 53 عامًا والمعروف بأنه أفضل الممثلين المتواجدين على الساحة البوليوودية خلال بث حي عبر إنستغرام بصحبة الممثلة الهندية هوما قريشي في حلقة برنامج Bear Grylls’s Into The Wild الذي يقدمه المغامر البريطاني الشهير بير جريلز.

وعندما توجه جريلز بسؤال كومار عن كيفية إقناعه بشرب شاي براز الفيل، ضحك كومار المشهور بطريقته الفكاهية في الرد على الأسئلة وأخبره أنه ليس لديه أي مشكلة وأنه متحمس لتجربته فهو معتاد على شرب بول البقر يوميًا كجزء من نظام الأيورفيدا التقليدي.

وتعجب جريلز من إجابة كومار فهو ليس معتادًا على سماع مثل هذه التصريحات من ضيوف برنامجه وأشاد جريلز خلال الحديث بلياقة كومار الجسدية وقال إن لياقته البدنية من الطراز الأول، والجدير بذكره أن الممثل الهندي أكشاي كومار متواجد الآن باسكتلندا لتصوير فيلمه الجديد Bell Bottom.

#فنان هندي #بول البقر #البقر #الشرب

الأكثر قراءة اليوم

مرفق الرابط.. نشر رابط استعلام منحة الـ100 دولار للمتضررين من كورونا في قطاع غزة

دور مصري فعال لتنفيذ صفقة تبادل أسرى.. وتوقعات بحدوث اختراق بقضية رفع حصار غزة

ما علاقة نتنياهو.. قناة عبرية: سبب واحد جعل ترامب يغير موقفه من أبو مازن؟

داخلية غزة تحذر من العودة لاتخاذ اجراءات جديدة: تشديد الإجراءات على حركة المواطنين..

عزام الأحمد: الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

قيادي فتحاوي: آن للقيادة الفلسطينية ان تصحو وعلى الرئيس عباس تشكيل حكومة طوارئ

مصادر: "حماس" ترغب في تسريع صفقة الأسرى والوفد المصري نقل رسائل متبادلة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 12 حالة وفاة و811 إصابة و370 حالة تعافٍ من كورونا

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و (100) اصابة جديدة بفيروس كورونا

بالصور : القاء القبض على المطلوب شادي الصوفي المتهم بقتل المواطن جبر القيق

وفاة 3 مواطنين من قلقيلية و نابلس بفيروس كورونا

طالع .. إعلان البيان الأول للقيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية