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فض حفلات زفاف وإغلاق 3 صالات وضبط 22 مركبة واعتقال مطلوبين في جنين

السبت 12 سبتمبر 2020 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فض حفلات زفاف وإغلاق 3 صالات وضبط 22 مركبة واعتقال مطلوبين في جنين



جنين /سما/

فضت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم، 10 حفلات زفاف، وأغلقت 3 صالات أفراح، وحررت 3 مخالفات بحق أصحابها، وقبضت على شخصين من أصحاب هذه الصالات لرفضهم التعاون مع قوة الشرطة بإغلاق الصالات في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه بناء على معلومات وصلت لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفلات زفاف بعضها في صالات أفراح، تحركت قوة من الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية إلى مكان تنظيمها، وقامت بفض 10 حفلات زفاف، وأغلقت 3 صالات أفراح، وحررت 3 مخالفات لأصحاب هذه الصالات، كما ألقت القبض على شخصين من أصحابها لرفضهم التعاون مع القوة بالالتزام بقرارات الحكومة القاضية بإيقاف كافة الاحتفالات والأعراس لحصر انتشار فيروس كورونا في محافظات الوطن .

من جهة أُخرى، ضبطت الشرطة 22 مركبة غير قانونية، وقبضت على 35 مطلوباً للعدالة صادرة بحقهم 61 مذكرة قضائية في جنين.

وذكرت الشرطة أنه من خلال النشاط المروري والعمل الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من شرطة المرور ومراكز الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، قامت الشرطة بضبط 17 مركبة و5 دراجات غير قانونية.

وفي سياق منفصل، تمكنت الشرطة القضائية ومراكز الشرطة ذات الاختصاص، وبإسناد الشرطة الخاصة، من القبض على 35 مطلوباً للعدالة وصادرة بحقهم 61 مذكرة قضائية في مدينة ومحافظة جنين.

#الشرطة #فيروس كورونا

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