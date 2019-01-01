عودة الغازي عثمان إلى الشاشة

وكالات / سما /

بدأت قنوات تركية، نشر الإعلان الترويجي للجزء الثاني من المسلسل الذي لاقى رواجاً واسعا خلال جزئه الأول "المؤسس عثمان"، حيث سيتم عرضه بدءاً من الأربعاء المقبل بواقع حلقة أسبوعياً.

وتضمن الإعلان الترويجي للمسلسل، ظهور غالبية نجومه بما فيهم الممثل التركي "بوراك أوزجيفيت" والذي يؤدي دور "عثمان"، حيث ظهر مرتديا زيَّ القتال ويحمل سيفه.

وسيتم عرض حلقات الموسم الثاني من المسلسل، يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة atv التركية، فيما من المتوقع أن يكون الجزء الثاني، مختلفا تماما عن الموسم الأول، حيث سيتم عرضه على شاشة قناة atv التركية، فيما ستتم ترجمته على عدد من القنوات العربية.

بدوره، قال منتج العمل محمد بوزداغ، "نحن قادمون" بعد أن نشر عبر حسابه على انستغرام "بوستر" المسلسل.

جدي بالذكر أن مسلسل "المؤسس عثمان" احتل المرتبة الثانية في قائمة المشاهدات له في تركيا، محققاً أكثر من 600 مليون مرة، وأكثر من 533 مليون مرة في العام الماضي 2019.

وتدور فكرة المسلسل حول الظروف الصعبة التي سبقت تأسيس الدولة العثمانية، من فقر وصراعات مستمرة، لتتحول بقيادة الابن الأصغر لأرطغرل إلى دولة كبيرة غنية وقوية تهابها كل الدول الأخرى.