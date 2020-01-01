اتفاق بين مستشفى إسرائيلي وشركة إماراتية لإنشاء مركز ابتكار

القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن شركة APEX National Investment الإماراتية، وقعت مذكرة تفاهم مع مركز حاييم شيبا الطبي في تل هشومير لإنشاء مركز ابتكار في الخليج.

وقال المدير العام لمركز شيبا، البروفيسور يتسحاق كريس، وفق قناة i24 news الإسرائيلية،" اعتقد أن الاتفاقية بين APEX National Investment و Sheba ستغير ديناميكيات الرعاية الصحية والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وستتخذ الاتفاقية، المعروفة باسم مبادرة "ARC Gulf" شكل "محور" طوره فريق من المتخصصين وقيادة الشركات الناشئة وشبكة واسعة من الشركاء، مما "سيحفز الابتكار في المنطقة".

ومن جانبه، قال السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان: "من الطبيعي أن تكون أول شراكة مهمة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في مجال الصحة".

وكانت شركة APEX National Investment الإماراتية، قد أعلنت في منتصف أغسطس/آب المنصرم، عن توقيع اتفاقية تجارية مع مجموعة TeraGroup الإسرائيلية لتطوير أبحاث حول فيروس كورونا.