وزير الاتصالات يعلن انطلاق خدمة التناقل الرقمي في 20 من الشهر الجاري

رام الله / سما /

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، اليوم الأربعاء، اطلاق خدمة التناقل الرقمي بين شركتي "جوال" و"أوريدو" في العشرين من أيلول الجاري.

وتتيح الخدمة للمشترك في اي من الشبكتين الاحتفاظ بنفس رقمه عند الانتقال الى الشبكة الأخرى، باعتباره ملكا له.

وقال سدر، "ان العملية مرت بصعوبات جمة، أبرزها معيقات الاحتلال، ولكن بارادة طواقم الوزارة والشركتين، تمكنا من اطلاقها بعد 10 أشهر من العمل".

واضاف ان إطلاق الخدمة تجاريا احتاج الى عشرات البرمجيات والأجهزة، لضمان تطبيقها بشكل سلس، معربا عن ثقته بان تعزز هذه الخدمة التنفسية بين الشركتين لصالح المشتركين.

كما أعرب سدر عن "الاعتزاز بالشرالكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الاتصالات"، مضيفا ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في في أتمتة خدماتها "وسنلمس نتائج هذه الجهود خلال الايام القريبة القادمة".

وأشاد سدر بأداء شركتي "جوال" و"أوريديو" ومزودي خدمات الانترنت خلال جائحة كورونا.

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "أوريدو" ضرغام مرعي اطلاق خدمة التناقل الرقمي بين الشركتين "نقلة نوعية في قطاع الاتصالات الفلسطيني".

وأشاد مرعي بجهود الطواقم الفنية للوزارة والشركتين، "ونتطلع الى اطلاق الخدمة بطريقة فعالة"، مؤكدا ان الشركة تعمل على تقديم افضل الخدمات لمشتركيها "وستواصل ذلك".

بدوره، أعرب مدير عام "جوال" عبد المجيد ملحم عن "الفخر باطلاق الخدمة بعد جهد كبير لعشرة أشهر"، مؤكدا حرص الشركة على تلبية احتياجات مشتركيهاـ "وتطوير هذه الخدمات ضمن ما هو متاح"، بعيدا عن العراقيل الإسرائيلية.