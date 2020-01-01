  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

وزير الاتصالات يعلن انطلاق خدمة التناقل الرقمي في 20 من الشهر الجاري

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاتصالات يعلن انطلاق خدمة التناقل الرقمي في 20 من الشهر الجاري



رام الله / سما /

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، اليوم الأربعاء، اطلاق خدمة التناقل الرقمي بين شركتي "جوال" و"أوريدو" في العشرين من أيلول الجاري.

وتتيح الخدمة للمشترك في اي من الشبكتين الاحتفاظ بنفس رقمه عند الانتقال الى الشبكة الأخرى، باعتباره ملكا له.

وقال سدر، "ان العملية مرت بصعوبات جمة، أبرزها معيقات الاحتلال، ولكن بارادة طواقم الوزارة والشركتين، تمكنا من اطلاقها بعد 10 أشهر من العمل".

واضاف ان إطلاق الخدمة تجاريا احتاج الى عشرات البرمجيات والأجهزة، لضمان تطبيقها بشكل سلس، معربا عن ثقته بان تعزز هذه الخدمة التنفسية بين الشركتين لصالح المشتركين.

كما أعرب سدر عن "الاعتزاز بالشرالكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الاتصالات"، مضيفا ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في في أتمتة خدماتها "وسنلمس نتائج هذه الجهود خلال الايام القريبة القادمة".

وأشاد سدر بأداء شركتي "جوال" و"أوريديو" ومزودي خدمات الانترنت خلال جائحة كورونا.

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "أوريدو" ضرغام مرعي اطلاق خدمة التناقل الرقمي بين الشركتين "نقلة نوعية في قطاع الاتصالات الفلسطيني".

وأشاد مرعي بجهود الطواقم الفنية للوزارة والشركتين، "ونتطلع الى اطلاق الخدمة بطريقة فعالة"، مؤكدا ان الشركة تعمل على تقديم افضل الخدمات لمشتركيها "وستواصل ذلك".

بدوره، أعرب مدير عام "جوال" عبد المجيد ملحم عن "الفخر باطلاق الخدمة بعد جهد كبير لعشرة أشهر"، مؤكدا حرص الشركة على تلبية احتياجات مشتركيهاـ "وتطوير هذه الخدمات ضمن ما هو متاح"، بعيدا عن العراقيل الإسرائيلية.

#وزير الاتصالات #اسحق سدر #أوريدو #جوال #التناقل الرقمي #الاتصالات #وزارة الاتصالات

الأكثر قراءة اليوم

ضغوطات وتهديدات .. الكشف عن كواليس اسقاط مشروع القرار الفلسطيني في الجامعة العربية..

شنكر : زيارة هنية للبنان ستأتي بنتائج عكسية للمنطقة..!

عائلة القدوة تصدر بياناً بخصوص التصريحات الأخيرة لأرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات

فايننشال تايمز: تطور في علاقات أردوغان مع حماس.. وإسرائيل تستهدفه ملوحة بالسيف الأمريكي

وفاة مواطنة (39 عاما) وجنينها بفيروس كورونا

صحة غزة : وفاة طفل وتسجيل 195 اصابة جديدة بكورونا

الاونروا تستأنف توزيع المواد الغذائية في قطاع غزة عبر عملية تجريبية

الأخبار الرئيسية

القدرة: قطعنا شوطًا طويلًا في تحديد الخارطة الوبائية.. ومناطق الشمال ومحافظة غزة لا زالت خطرة

داخلية غزة: إجراءات "التخفيف" مدروسة ولا تعني العودة للحياة الطبيعية

كوشنر للفلسطينيين: الإدارة الأميركية "لن تركض وراءكم.. وصفقة القرن محاولة لانقاذ حل الدولتين!

بعد ساعات من مغادرته.. الوفد الامني المصري يعود إلى قطاع غزة

7

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع