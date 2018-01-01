آبل تعلن موعد الكشف عن آيفون 12

وكالات / سما /

حددت شركة آبل (Appel) رسميًا موعد حدثها السنوي الذي من المتوقع أن يشهد الإعلان عن أحدث هواتف آيفون الذكية، والذي سيُقام هذا العام عبر الإنترنت فقط.

وذكرت الشركة الأميركية أن الحدث سيُقام يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وبسبب جائحة كورونا فإن الحدث سيُقام عبر الإنترنت.

وعادةً ما تكشف عملاقة التكنولوجيا عن هواتف آيفون الجديدة خلال حدث شخصي في مقر شركتها الرئيسي في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية في شهر سبتمبر/أيلول.

وبالرغم من إعلان آبل عن منتجاتها في شهر سبتمبر/أيلول، إلا أن وصولها لأيدي الجمهور قد يستغرق بعض الوقت لأن الشركة أعلت في يوليو/تموز الماضي عن احتمالية تأخير وصول شحنات آيفون لبضعة أسابيع عن الجدول الزمني المعتاد.

وبالإضافة إلى هاتف آيفون الجديد، من المتوقع أن تعلن آبل عن الجيل السادس من ساعاتها الذكية آبل ووتش سيرس 6 (Apple Watch Series 6)، والإصدار الجديد من حاسوبها اللوحي آيباد آير (iPad Air)

وسيبدأ الحدث في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ. وقالت أبل إن الحدث سيتم بثه على موقع الشركة على الإنترنت من حرمها الجامعي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

مشكلة كبيرة

ومن المتوقع أن تعلن شركة آبل عن أربعة أجهزة آيفون جديدة للعام الحالي، ويشمل ذلك طرازَيْ (آيفون 12) iPhone 12 "عاديين" وطرازَيْ (آيفون 12 برو) iPhone 12 Pro بتصميمات جديدة تتضمن حافات أكثر حدة حول الزوايا.

وقالت وكالة بلومبرجغ الإخبارية في شهر أبريل/نيسان الماضي إن طرازات آيفون 12 برو ستحتوي على ثلاث كاميرات ومستشعر رادار ضوئي ثلاثي الأبعاد جديد يساعد في تطبيقات الواقع المعزز.

وكانت الشركة قد أطلقت هذا المستشعر لأول مرة في أحدث طرازات حواسيب (آيباد برو) في وقت سابق من العام الحالي.

يقول هاريس أنور محلل موقع انفيستنغ (Investing.com): "لن أعول على كون آيفون 12 جزءًا من أي كشف، فمع وجود الكثير من الضجيج حول قدرة آبل على دمج تقنية الجيل الخامس 5G في جهازها، فإن التوقيت سيكون عاملا مهما لهذا قد يكون تأخر وصول الهاتف الجديد مشكلة كبيرة لشركة آبل".

ويضيف أنور: "إذا لم يتمكنوا من الإطلاق في أكتوبر/تشرين الأول، فقد يلحق ذلك ضررًا خطيرًا بالمبيعات في موسم العطلات الحاسم، حيث يتطلع الكثيرون لاستبدال هواتفهم بطرازات أحدث".

واقترح المحللون أنه من المحتمل أن تقوم شركة آبل بجدولة حدث منفصل لاحقًا لإطلاق إصدارات جديدة من آيفون.

وأشارت التقارير إلى أن آبل ستعلن أيضًا عن جهاز (آيباد أير) جديد يشبه (آيباد برو)، مع شاشة تغطيه من الحافة إلى الحافة. ولكن، من الممكن أيضًا أن تؤجل آبل ذلك إلى حدث آخر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول كما فعلت في 2018، عندما أعلنت عن أجهزة (آيباد) و(ماك بوك) جديدة.

وغرد رئيس التسويق في آبل بمقطع فيديو تشويقي، مع ظهور تاريخ الإطلاق بتقنية الواقع المعزز، ملمحًا إلى عنصر ثلاثي الأبعاد للحدث.