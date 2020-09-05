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رئيس صربيا يُصدم من ترامب .. بسبب "القدس" (شاهد)

الأحد 06 سبتمبر 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس صربيا يُصدم من ترامب .. بسبب "القدس" (شاهد)



القدس المحتلة / سما /

صدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، خلال حديثه عن موافقة الأخير على نقل السفارة لدى الاحتلال الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وخلال مؤتمر في البيت الأبيض، قال ترامب إنه يشكر فوتشيتش على موافقته بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس في تموز/ يوليو الماضي.

اللافت أن الرئيس الصربي أصيب بذهول عند حديث ترامب، وبدأ بالتدقيق في الأوراق التي بحوزته، وهو ما فسره ناشطون بأنه ربما يكون وقّع على اتفاقية مع ترامب دون قراءة بنودها كافة.

وفي السياق ذاته، تداول ناشطون صورا تظهر إهانة ترامب للرئيس الصربي، إذ أجلسه على كرسي أمام مكتبه، فيما بقي هو مكانه داخل المكتب.

وكان ترامب أعلن أن كوسوفو والاحتلال الإسرائيلي "اتفقا على التطبيع بينهما، وإقامة علاقات دبلوماسية".

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