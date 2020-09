رئيس صربيا يُصدم من ترامب .. بسبب "القدس" (شاهد)

صدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، خلال حديثه عن موافقة الأخير على نقل السفارة لدى الاحتلال الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وخلال مؤتمر في البيت الأبيض، قال ترامب إنه يشكر فوتشيتش على موافقته بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس في تموز/ يوليو الماضي.

اللافت أن الرئيس الصربي أصيب بذهول عند حديث ترامب، وبدأ بالتدقيق في الأوراق التي بحوزته، وهو ما فسره ناشطون بأنه ربما يكون وقّع على اتفاقية مع ترامب دون قراءة بنودها كافة.

Unbelievable: When Trump says Serbia agreed to move its embassy to Jerusalem from Tel Aviv, Serbian President checks out the agreement and realises he didnt read the terms of agreement properly. pic.twitter.com/j1tSTYJVth