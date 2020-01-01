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والد ميسي يصل برشلونة تمهيداً لحسم مستقبل ابنه

الأربعاء 02 سبتمبر 2020 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والد ميسي يصل برشلونة تمهيداً لحسم مستقبل ابنه



وكالات / سما /

حط خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي، الرحال بمدينة برشلونة قبل قليل، وذلك من أجل الاستعداد للاجتماع مع جوسيب ماريا بارتوميو، مساء اليوم الأربعاء، لحسم مستقبل ابنه.

واستقل خورخي ميسي طائرة خاصة من الأرجنتين إلى مطار إل برات بمدينة برشلونة، حيث استغرقت رحلته حوالي 16 ساعة بالتمام والكمال، وعند وصوله قبل قليل، رفض الإدلاء بأي تصريح، واكتفى بالقول: “لا أعرف شيئاً يا رفاق”.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن برشلونة يُريد تقريب وجهات النظر مع ليونيل ميسي، وهو أمر معقد جداً في الوقت الحالي، ولذلك قرر النادي عدم معاقبته لحد الآن رغم التغيب عن فحوصات فيروس كورونا والتدريبات الجماعية.

وأضافت: “الاجتماع مع خورخي ميسي سيكون مهماً للغاية، لأن البرغوث الأرجنتيني يعلم أن أي نادٍ يريد التعاقد معه، يفضل الحصول عليه بعيداً عن الصراع القانوني”.

وإن لم يستسلم أحد الطرفين (خورخي ميسي أو بارتوميو)، فإن القضية سوف تنتهي بنقل مؤقت يطلبه ليونيل ميسي من الفيفا، وبعدها ستذهب القضية للمحكمة التي ستُقرر التعويض المالي المستحق للنادي الكتالوني.

وسوف يلتقي خورخي ميسي مع ابنه ليونيل ميسي ومحاميه، قبل أن يجتمع مع بارتوميو مساء اليوم الأربعاء.

#برشلونة #ميسي #ليونيل ميسي

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