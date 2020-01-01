أبو يوسف يشدد على أهمية اجتماع الأمناء العامين بالفصائل مع الرئيس مساء الخميس المقبل

رام الله /سما/

شدد منسق الفصائل والقوى الوطنية واصل أبو يوسف على أهمية الاجتماع الذي سيعقده الرئيس محمود عباس الخميس المقبل مع الأمناء العامين للفصائل، لمعرفة مدى خطورة التحديات والمخاطر المتمثلة لخطة ترمب نتينياهو وخطة الضم والتطبيع، والامعان في ذلك من خلال توجه طائرة احتلالية الى الامارات، إلى جانب مجموعة قضايا أخرى منها الأسرى.

وأضاف أبو يوسف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن هذه التحديات هي على أكثر من صعيد، ومنها محاولات المستوطنين فرض الوقائع على الأرض، أو ما يقوم به جيش الاحتلال لكسر إرادة شعبنا خاصة في القدس، إضافة إلى دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك بزعم "الأعياد اليهودية."

وأكد منسق الفصائل والقوى الوطنية أن الموقف الفلسطيني موحد إزاء العناوين الثلاثة الرئيسية التي تشكل تحديات للقضية الفلسطينية، وهي (صفقة القرن وخطة الضم والتطبيع).