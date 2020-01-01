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متصفح فايرفوكس الجديد يتحدى جوجل كروم وإيدج في الهواتف الخلوية

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
متصفح فايرفوكس الجديد يتحدى جوجل كروم وإيدج في الهواتف الخلوية



وكالات / سما /

تفوقت شركة موزيلا، على نظائرها، باطلاقها متصفح فايرفوكس الجديد للأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد، بسرعة تصفح مميزة.

وبينت الشركة الأمريكية أن الإصدار 79 الجديد يحمل اسم المشروع Daylight ويتوفر حاليا في متجر جوجل بلاي، ويعتمد على أساس تقني جديد وهو محرك المتصفح «GeckoView».

وقالت موزيلا إن محرك المتصفح «GeckoView» الجديد يمتاز بأنه أسرع من البرامج الأخرى مثل جوجل كروم ومايكروسوفت Edge، كما يعكس متصفح فايرفوكس الجديد معايير شركة موزيلا المتعلقة بالحفاظ على الخصوصية وتعزيز الأمان.

وأضافت: "نضع القواعد الأساسية بفضل محركنا الخاص؛ حيث يمكننا بشكل مستقل تحديد وظائف الخصوصية والأمان، التي نرغب في إتاحتها لمستخدمي متصفح فايرفوكس الجوال".

وأكدت الشركة الأمريكية أنها قامت في الإصدار 79 الجديد بتحسين وظيفة الحماية من التتبع، كما يمكن تنظيم العلامات المرجعية في مجموعات، بالإضافة إلى توافر العديد من خيارات التخصيص الجديدة مثل الوضع المظلم. كما أورد موقع "العين الإخبارية".

وبالنسبة للهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة فإنه قد يكون من المفيد نقل شريط العنوان إلى الحافة السفلية للشاشة، ويتضمن فايرفوكس الجديد وظيفة صورة في صورة؛ حيث يمكن للمستخدم مشاهدة مقطع الفيديو حتى النهاية أثناء الرد على إحدى الرسائل.

وأوضحت شركة موزيلا عن تحسين وظيفة الحماية من التتبع في إصدار فايرفوكس الجديد، والتي يتم تفعيلها بشكل افتراضي، وبالتالي فإنها تقوم بحظر العديد من أدوات تتبع الإعلانات تلقائيا؛ مشيرةً إلى أنها تعمل هذه التقنية الجديدة على حماية مستخدمي فايرفوكس الجديد من العديد من ملفات الكوكيز الخاصة بالتتبع وجمع بصمات الأصابع الرقمية، والبرامج الضارة مثل برامج التشفير وطلب الفدية.

#موزيلا #فايرفوكس #جوجل كروم

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