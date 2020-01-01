ابو حسنة: استنئاف توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين بغزة الاسبوع المقبل

غزة / سما /

اعلنت وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن استنئاف توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأوضح المستشار الاعلامي للأونروا" عدنان ابو حسنة، اليوم الاحد، إن الاونروا تستعد لوضع آليات واحتياطات معدلة لتقليل مخاطر نقل فيروس كورونا إلى مجتمع اللاجئين أو إلى موظفينا.

وأشار ابو حسنة إلى أن موظفي الاونروا سيعملون على توصيل المساعدات الغذائية إلى منازل اللاجئين.

وبشأن الخدمات الصحية، قال إنه وبسبب الطلب الهائل على خط الاتصال الساخن، ستعمل الطواقم الطبية في مراكزها بنظام الفترتين.

ونوه ابو حسنة إلى أنه يمكن لجميع سكان قطاع غزة الاتصال على الخط الساخن لأونروا على الرقم 666-444-800-1 للحصول على استشارات من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 7:00 مساءً.

ولفت المستشار الاعلامي لـ "أونروا" إلى أن ذلك اعتبارًا من يوم غد 31 أغسطس 2020.

أما بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري وضغط الدم، فإن الأدوية ستصلهم إلى منازلهم حسب مواعيدهم المجدولة ولا حاجة لهم للاتصال.

وحول استشارات متعلقة بـ كوفيد 19، حثت الاونروا جميع المواطنين على الاتصال بالخط الساخن رقم 103 التابع لوزارة الصحة.

وبينت أنه جرى إغلاق جميع المدارس بناءً على تعليمات من وزارة التربية والتعليم.

وأشارت إلى أنها تدرس حاليًا خيارات لبدء العام الدراسي الجديد ولم يتخذ أي قرار بعد، مؤكدة أن أي قرار سيؤخذ بعين الاعتبار سلامة الأطفال كأولوية قصوى.

كما حثت "أونروا" سكان قطاع غزة على البقاء في منازلهم واتباع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة مجتمع اللاجئين ومنع انتشار الفيروس.