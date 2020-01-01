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الرجوب: اجتماع للأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس الخميس المقبل

الأحد 30 أغسطس 2020 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: اجتماع للأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس الخميس المقبل


رام الله / سما /

صرح أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، بأنه سيعقد اجتماع للأمناء العامين لفصائل العمل الوطني كافة، برئاسة الرئيس محمود عباس، يوم الخميس المقبل، الساعة السابعة مساء.

وأضاف الرجوب أن هذا الاجتماع سيشارك فيه أيضا الأمناء العامون الموجودون خارج الوطن عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

واكد أن هذا الاجتماع سيشكل انطلاقة لموقف وطني جامع لإفشال "صفقة القرن" ومشروع الضم وتهيئة الظروف لإنجاز المصالحة الوطنية وتجسيد الشراكة المرتكزة على أساس انجاز مشروعنا الوطني المتمثل بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها وفق قرارات الشرعية الدولية.

#حبريل الرجوب #حركة فتح #الامناء العامين #الفصائل الفلسطينية #الرئيس عباس

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