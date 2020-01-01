امرأة تبكي لإصابة جنينها بمتلازمة داون.. ودكتورة تطلب تبنيه (فيديو)

وكالات / سما /

عرضت الفاشينيستا الكويتية خلود على سيدة تبني جنينها الحامل به بعد ولادته وذلك بعدما قامت الأخيرة بنشر مقطع فيديو وهي تبكي بعدما علمت من طبيبتها الخاصة بأنها حامل في طفل مصاب بمتلازمة داون رافضة إياه، وهو ما أثار غضب الفاشينيستا لتقرر أخذه وتربيته والاعتناء به.

وتعود البداية عندما قامت الدكتورة خلود بنشر مقطع فيديو عبر خاصية ستوري على إنستغرام لشابة تبكي، قائلة : "بعد عشر سنين وأنا بتمنى هاد الطفل.. الدكتورة قالتلي اليوم إنه مصاب بمتلازمة داون.. أنا مصدومة وما بعرف أقول.. أنا مابدي إياه وما بعرف كيف راح اتعامل وياه ولا أعتني به".

لتعلق عليها خلود قائلة: "واااي.. وليش زعلانة يا ربي هذه نعمة.. نعمة الله ويدخلج الجنة بإذن الله إذا راعيتيه وداريتيه.. ياجما أطفال الداون ولطافتهم.. وخفة دمهم.. داون وصدى صوت والله مافهمت".

وأضافت :"الله يسهل حملج وولادتج.. وتجيبين هالطفل الجميل.. وراح تجيبينه.. وتعشقينه.. أنا شايفة بعيني.. أمهات أطفال الداون شلون يعشقون عيالهم.. بعد ماتولدين بجي آخذه منج أنا أحب أطفال متلازمة داون بس مو بعدين تقولين أبيه وأحبه وما آبي أحد ياخده مني".

في سياق آخر سبق وأعربت الدكتورة خلود، عن غضبها، من تداول اسمها هي وزوجها الأردني "أمين" في قضية غسيل الأموال، وذلك بعدما أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي قرارًا بالتحفظ على أموال 10 من مشاهير السوشال ميديا مع منعهم من السفر.

ونشرت خلود، عبر "إنستغرام"، صورة برفقه زوجها، مرفقه بتعليق يعبر عن غضبها قائلة: "الحياة أحياناً تحتاج إلى تجاهل، تجاهل أحداث.. تجاهل أشخاص.. تجاهل أفعال.. تجاهل أقوال، عود نفسك على التجاهل الذكي.. فليس كل أمر يستحق وقوفك، خلق الله الناس من ماء وطين.. بعضهم غلب ماؤه وطينه.. فصار نهراً، وبعضهم غلب طينه ماؤه، فصار حجراً".

وتابعت خلود فى نهاية منشورها: "اللهم إني استودعتك نفسي وزوجي وأهلي وأطفالي وكل من أحب فاحفظهم وحصنهم بحصنك وحبلك المتين ووفقهم.. واكفهم شر الحوادث والفتن ما ظهر منها وما بطن".

وعقب نشر هذه الصورة، أضافت الفاشينيستا الكويتية، تعليقًا آخر على الصورة قائلة: "‏هناك مَن لا يستوعب طهرك لشدة نجاسته!"، لتنهال التعليقات عليها من الجمهور والذي دخل في مشادات معها.