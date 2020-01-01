سعوديون غاضبون يطالبون بطرد علي جابر من MBC

وكالات / سما /

وجه سعوديون غاضبون عبر موقع تويتر العديد من الرسائل التي تطالب بإقالة مدير قنوات MBC أم بي سي، علي جابر، بعد نبش مجموعة من التغريدات التي وثقها عبر صفحاته على موقع التدوين العالمي حول انتقاده للسعودية في أيام سابقة.

وتساءل مغردون سعوديون تحت هاشتاق #طرد_علي_جابر_ مطلب، الذي تصدر موقع تويتر اليوم السبت عن السبب الذي يدعوا لبقاء علي جابر في منصبه لغاية اليوم رغم ما وصفوه بـ "إسقاطات" منه تجاه السعودية.

وكتب مغرد:" لماذا يتم تعين لبنانين إداريين؟ لماذا القنوات السعودية ما تكون تحت خبرة ابنائها لدينا كوادر إعلامية مميزه؟ لماذا لا يستغل الكادر الإعلامي السعودي لهذه المناصب؟ ... ومن خلف ترشيح هالشخص لإدارة mbc. وغيرها من القنوات المرئية والسمعيه؟".

وأضاف آخر:" #طرد_علي_جابر_مطلب بل وجبت لدينا الكفاءات الوطنية الأكفاء سيمثلوننا خير تمثيل، لن نسمح لإدارات الصمت على هجوم قنوات تجاهر بعدائنا ومشاهد تعري وانحلال هذا لا يمثلنا ابدا".

وتهكمت إحدى الفتيات السعوديات على المضمون الذي تقدمه قناة أم بي سي فقالت:" قناة كل همها المرأة السعودية ركبت سيكل، السعودية تسافر اخيرا بلا محرم، السعودية سباكة، السعودية عاملة بنزين، كل همها المرأة السعودية، نشرة أخبار كل همها: افتتاح سينما، مقهى يشغل موسيقى، تنسى الطبيبة والمعلمة وصاحبات الإنجاز وكل همها نادلة أو موصلة مشاوير وتعتبره إنجاز".

وتأتي ردود الفعل الغاضبة تجاه علي جابر بعد ترحيبه بالإعلامي اللبناني جاد غصن الذي تم تعيينه في قناة الشرق بلومبيرغ، عندما كتب له "أهلًا بك بين أهلك في دبي".

وطالت جابر اتهامات عديدة من المغردين السعوديين بأنه أداة ينفذ أجندات ضد المملكة، فيما دعا آخرون لحملة قوية ضده عبر منصات مواقع التواصل والإعلام للضغط على المسؤولين في شبكة MBC، لإقالته على الفور، وذلك بعد أن نجحت الحملة التي نفذوها لمنع الإعلامي جاد غصن من العمل في قناة الشرق بلومبيرغ، حيث تراجعت القناة عن قبول غصن ضمن طاقمها بسبب الضغوط.

وتتواصل الهاشتاقات ضد علي جابر، عضو لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير "أرابز غوتالنت" منذ أمس الجمعة، وقال البعض منهم إن الحملة ستبقى مستمرة ضد الإعلامي اللبناني، رغم أنه حذف تغريدة الترحيب بجاد غصن واستبدلها بعد ذلك بتغريدة أخرى تحدث خلالها عن معاناة اللبناني في بلده وكيف أنه يضطر لمغادرته والهجرة بسبب ما يلقاه فيها.

وكتب علي جابر: "شعور عميق، حزين جدًا، أن تشهد وأنت في الغربة، كيف يتم تدمير بلدك بأيدي أبنائه، كيف يتم قتل أحلام شبابه والقضاء على مستقبلهم من قبل سياسييه وأنصارهم الطائفيين المعمي على قلوبهم".

وأضاف الإعلامي اللبناني الشهير قائلًا: "حقيقة قاسية أن تقتنع أنه لم يعد باليد حيلة، وأن الغربة هي الملجأ الوحيد وأن مجد لبنان قد مات. #لبنان".

ومن هنا تدخل الفنان السعودي ناصر القصبي للتعليق على تغريدة علي جابر بقوله: "المؤلم أكثر يا صديقي أن القادم أشد ألمًا وأن الدم مسكوب مسكوب".