شكل "مستر بين" تغيّر كثيراً.. شاهدوا كيف أصبح (صورة)

وكالات / سما /

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة للممثل البريطاني روان اتكنسون، الشهير بشخصية "​مستر بين​" الكوميدية.

وأحدثت الصورة ضجة كبيرة، ورأى المتابعون أن مستر بين تغيّر كثيراً، بعد أن ظهرت عليه علامات التقدم في العمر.

وحققت شخصية "مستر بين" شهرة عالمية واسعة، وبات الكثيرون ينتظرون حلقات المسلسل، التي تتضمن الكثير من المشاهد المضحكة، وهو من تأليف الكاتب ريتشارد كورتيس، وعرضت أولى حلقاته في شهر كانون الثاني/يناير عام 1990، وقُدم على حلقات لا تزيد مدة كل منها عن 30 دقيقة.

يُذكر أنه تم أيضاً إبتكار شخصية كرتونية تمثل الشخصية نفسها، إلا أنها لم تحقق النجاح الذي بلغته الشخصية العادية.