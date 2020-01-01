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"تويتر" تطلق خاصية للحد من انتشار التنمر

السبت 29 أغسطس 2020 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تويتر" تطلق خاصية للحد من انتشار التنمر


وكالات / سما /

أتاحت شركة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خاصيّة جديدة تسمح للمستخدمين بتحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الرد على تغريداتهم، مما يمنح أصحاب الحسابات المزيد من التحكم على صفحاتهم.

حيث أصبح بإمكان المستخدمين الاختيار بين 3 مجموعات: الجميع، الأشخاص الذين يتابعونهم، أو الأشخاص الذين ذكروهم في التغريدة فقط.

جاء ذلك في خطوة قد تساهم في تخفيف التنمر والتحرش والمضايقات على "تويتر"، وفقا لموقع قناة الميادين.

وأكدت "تويتر" أنه "أصبح الآن بوسع جميع الحسابات بما فيها حسابات المسؤولين المنتخبين، اختيار الأشخاص الذين سيسمح لهم بالرد عند نشر تغريدة جديدة".

وأوضح موقع "تويتر" الذي بدأ في اختبار الخاصيّة في أيار/مايو الماضي، أنه "سيظل بوسع جميع المستخدمين إبداء إعجابهم بالتغريدة أو إعادة نشرها عبر حسابهم، لكنهم لن يستطيعوا الرد عليها إذا لم يسمح لهم صاحب التغريدة بذلك".

هذه الخاصيّة ستتيح لمستخدمي "تويتر" إجراء محادثات أفضل والحد من تعرضهم للمتطفلين والمتنمرين والمتحرشين على الإنترنت.

ويشتكي الكثير من المشتركين على "تويتر" من تعرضهم للتنمر والانتقاد والسخرية وحتى التحرش من الآخرين، خاصةً السياسيين والمشاهير والمؤثرين.

#تويتر #التنمر

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