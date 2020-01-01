ابو نعيم: تمديد حظر التجوال داخل المناطق لمدة 72 ساعة.. وابو الريش يرجح دخول كورونا لغزة مطلع أغسطس

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، الأربعاء، تمديد حظر التجوال داخل المناطق لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد، داعية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وقال وكيل وزارة الداخلية توفيق أبو نعيم، خلال مؤتمر صحفي لوكيلي وزارة الداخلية والصحة إن الأيام القادمة حرجة وقد نحتاج إلى إغلاق بعض المربعات وبعض المنازل مع تقديم ما يلزمهم من معونة وندعو الجميع للتفهم.

وأضاف أن الداخلية قد تضطر نقل بعض المصابين والمخالطين إلى أماكن الحجر، مشيرا إلى أن الحاجات الماسة والضرورية ستكون موفرة في محالها ونشكر التجار الذين وفروا لأبناء شعبهم الحاجيات ولم يقوموا برفع الأسعار.

وأوضح أنه من الممكن حجر عائلات كاملة في منازلها وسنوفر لها كل مقومات الحياة الكريمة.

وفي ذات السياق، قال وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، إن الوزارة نجحت في تأخير ظهور الفيروس في قطاع غزة، وأن الأجهزة الطبية أكثر دراية وخبرة وأكثر تجهيزا للتعامل مع كورونا وواقعنا اليوم أفضل بكثير من اللحظات الأولى لظهور الفيروس.

ونوه أبو الريش خلال المؤتمر، أن ظهور حالات كورونا داخل غزة كان متوقعا في أي وقت والإجراءات برغم إحكامها إلا أن الفيروس كان يمكن أن يصل لغزة، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الإشارة بوجه الدقة إلى المصدر الذي دخل منه الفيروس.

وتابع:" شعار هذه المرحلة هي احتواء انتشار كورونا وتقليصه لنصل إلى مرحلة نكسر عتبة الانتشار"، مضيفا أن الحالة الأولى التي ستظهر في غزة سيكون متبوعا بالعشرات او المئات وما نشهده في هذه اللحظات متوقعا".

وأوضح أنه سيكون في المستقبل المزيد من الإصابات ونتابع حلقات التواصل والعدوى، مشيرا إلى أن الإجراءات التي نتخذها تهدف إلى تقليل الفترة التي تزداد الحالات وتقليل عدد الإصابات الكلي وعدد الإصابات المسجلة في اليوم الواحد.

وبين أبو الريش أن سيناريو السيطرة هو ألا يزيد عدد الإصابات عن ٢٠٠٠ وألا يزيد عدد الإصابات في اليوم الواحد ٢٨٠ إصابة.

وأردف:": الحالات التي قمنا بالتركيز عليها هذه اللحظات هي الموجودة في المشافي، والأيام المقبلة سيتم التركيز على المخالطين الذين لديهم مناعة ولا تظهر عليهم الأعراض عادة وأن الفحوصات ستطال جميع المرضى في مشافي قطاع غزة".

وأشار إلى أن وزارة الصحة أعدت العدة لمواجهة الفيروس عبر خطط مختلفة من بينها تحديد مشفى غزة الأوروبي لمعالجة إصابات كورونا، مضيفا:" نتوقع ظهور حالات مصابة جديدة بسبب المزيد من الفحوصات للمواطنين".

وقال أبو الريش أن كورونا دخل قطاع غزة في الأيام الأولى من شهر أغسطس وفق الترجيحات، موضحا:"لا تزال لدينا الفرصة لاحتواء الفيروس اذا تضافرت الجهود ولاحقنا سلسلة الانتشار من خلال منع الحركة".