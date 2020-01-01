الصحة بغزة: أعداد المصابين داخل القطاع محدود ولدينا خطة كاملة وجاهزة للسناريوهات كافة

غزة / سما /

قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، مساء اليوم الأربعاء، ما زلنا مسيطرين على زمام الأمور في قطاع غزة لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وأكد القدرة، في تصريحات لقناة "الأقصى"، أن طواقم الوزارة مازالت تجري عمليات التقصي والترصد للخارطة الوبائية وسيتم الإعلان عن ذلك لكافة الجهات.

وأوضح أن طواقم الوزارة ضاعفوا الجهد خلال الفترة الماضية لمنع تفشي الوباء في القطاع ولديهم الآن جهود أكبر لمنع اتساعه داخل المجتمع.

وأضاف: "لدينا خطة كاملة وجاهزة للسيناريوهات كافة"، مشيرًا إلى أن أعداد المصابين داخل المجتمع في غزة محدود ونكثف الجهود للسيطرة عليه في أقرب وقت.

وتابع: "تعاملنا مع الحدث بكل مسؤولية ودون إرباك وقمنا بتطبيق الخطة المعدة مسبقاً"، لافتًا إلى أن طواقم الوزارة بدأت بسحب عينات من المشافي والمراكز الصحية وكشفت عن إصابات محدودة.

وأكمل حديثه: "الآن بدأت مرحلة جديدة ومتقدمة من جائحة "كوفيد-19" وما زلنا نأخذ عينات من المناطق السكنية المكتشف فيها إصابات"، منوهًا إلى أن الوزارة تحتاج أيام لسحب عينات وتعاني من استنزاف للمسحات المخبرية.

وبين أن لديهم مشكلة في عدد المسحات المخبرية والواقع الدوائي وأزمة الكهرباء تؤثر على عمل الطواقم الطبية في ظل أزمة "كورونا".

وأردف: "سيتم توسيع دائرة سحب العينات داخل المناطق السكنية التي ظهرت فيها الإصابات"، مشددًا على أن الكوادر العاملة في وزارة الصحة هي رأس الحربة في ظل الأزمة وهي معول عليها اليوم.

وأشار إلى أن حجم الاستجابة لما نطلبه من مساعدات ضئيل جدا ولا يلبي حاجتنا، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإنقاذ الواقع الصحي في قطاع غزة وتقديم المساعدة لوزارة الصحة.

وثمن التزام أبناء شعبنا بحظر التجوال والإجراءات المتخذة، داعيًا الجميع لعدم التساوق مع الشائعات وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة.