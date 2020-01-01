وزير إسرائيلي: نعارض بيع ولو برغي واحد من "إف-35" لأي دولة بالشرق الأوسط

القدس المحتلة / سما /

صرح وزير شؤون المستوطنات الإسرائيلي تساحي هنغبي بأن إسرائيل تعارض بيع "ولو برغي واحد" من الطائرات المتطورة لأي دولة في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الإمارات.

وقال هنغبي، الذي ينتمي إلى حزب "الليكود" ويعتبر من أقرب حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حديث للإذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية يوم الثلاثاء: "نعارض بيع ولو برغي واحد من طائرة واحدة من مقاتلات (الشبح) لأي دولة في الشرق الأوسط، بغض النظر عما إذا كان السلام بيننا وبينها أم لا".

وتابع: "هذا هو موقفنا، وتم الإعلان عنه في وقت سابق وتوضيحه خلال الأسابيع الأخيرة".

وأعرب الوزير عن اعتقاده بأنه حتى لو قامت الولايات المتحدة بتوريد طائرات "إف-35" المتقدمة للإمارات رغم المعارضة الإسرائيلية للصفقة، فإنها ستجد طريقة لضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وأعاد إلى الأذهان صفقة واشنطن مع تركيا بشأن "إف-35"، والتي تم إلغاؤها في وقت لاحق بسبب شراء تركيا أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وقال: "ليس مطلوبا من الأمريكيين أن يوافقوا على موقفنا. وهم لم يوافقوا عليه عندما قرروا بيع مقاتلات "الشبح" للأتراك، الذين لا يعتبرون عدوا لنا، لكنهم من نعتقد أنه من الممكن أن يكون لدينا نوع من النزاع معهم".

ونفى هنغبي أن تكون صفقة "إف-35" بين الولايات المتحدة والإمارات جزءا من شروط اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تحدث علنا عن معارضته لحصول الإمارات على أسلحة أمريكية متطورة، ما تسبب بإلغاء محادثات إماراتية – إسرائيلية – أمريكية بمقر الأمم المتحدة مؤخرا، بحسب مصادر إعلامية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية