جامعة الأزهر بغزة تعلن اعتماد برنامج الماجستير لطب الأسنان

غزة /سما/

أعلن رئيس جامعة الأزهر ب غزة أ. د أحمد التيان، اليوم الاثنين، اعتماد برنامج ماجستير طب الأسنان تخصص زراعة الأسنان بالجامعة.

وقال التيان، في تصريح صحفي الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في وزارة التعليم العالي وب رام الله ، اعتمدت برنامج ماجستير طب الأسنان تخصص زراعة الأسنان بجامعة الازهر-غزة، اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الأول 2020/2021.

واعتبر رئيس الجامعة أن هذا الانجاز النوعي ثمرةً لسعي الجامعة الحثيث نحو الريادة والتميز والإبداع، وتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير التعليم العالي وللهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لاعتمادهم هذا البرنامج.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عمر ميلاد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن هذا الانجاز المهم يلبي طموحات خريجي كلية طب الأسنان في فلسطين، ويتيح لهم فرصة استكمال دراستهم العليا والاختصاص في أحد أهم علوم طب الأسنان.

كما عبر الدكتور وسيم مشتهى عميد الدراسات العليا عن سعادته باعتماد هذا البرنامج النوعي، والذي يضاف لبرامج الدراسات العليا التي تطرحها العمادة والتي يبلغ عددها ستة وعشرين برنامجا، معتبراً أن هذا البرنامج هو فرصة للباحثين والطلبة الراغبين في مواصلة تعليمهم العالي في تخصص مهم يهدف إلى تزويد سوق العمل الفلسطيني والعربي بالمتخصصين والكفاءات، مشيراً إلى أن خريجي هذا البرنامج سوف يجدون سوقاً مفتوحة للعمل والبحث العلمي محلياً وإقليميا.

من جهته أشاد الدكتور حازم ميلاد عميد كلية طب الأسنان بهذا الإنجاز النوعي الذي يمثل إضافة لكلية طب الأسنان وطلبتها، ويعكس الجهود التي تقوم بها الجامعة لرفد الوطن بكفاءات علمية تسهم في بناء دولتنا العتيدة، خاصة أن هذا التخصص هو الأول من نوعه في الجامعات الفلسطينية.