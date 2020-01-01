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جادو تودع سفير جمهورية مالطا لدى فلسطين

الإثنين 24 أغسطس 2020 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
جادو تودع سفير جمهورية مالطا لدى فلسطين


رام الله /سما/

ودعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو شكعة، اليوم الاثنين، ممثل جمهورية مالطا لدى دولة فلسطين السفير روبين غاوتشي، لمناسبة إتمام فترة ترأسه لمكتب تمثيل الجمهورية المالطية في رام الله، فلسطين. 

وأثنت جادو على عمق وتاريخية العلاقات التي تربط الشعبين الفلسطيني المالطي، شاكرةً مالطا على دعمها لقرارات القيادة الفلسطينية ودفعها لحلول إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي التي تنبثق من قوانين الشرعية الدولية مثل حل الدولتين.

وجرى التطرق إلى آخر التطورات في الشؤون السياسية والاقتصادية والصحية في فلسطين، وحول دور الاتحاد الأوروبي الذي يؤمن بالعدالة والشرعية الدولية في جلب حل منصف للقضية الفلسطينية، ونتائج تطبيع حكومة الإمارات الحالية مع إسرائيل وإنشاء علاقات دبلوماسية وما قد ينعكس على هذه الخطوة من كسر لأساسات المبادرة العربية.

بدوره، أكد السفير غاوتشي التزام مالطا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القوانين الدولية، ودعمها لحل الدولتين. وأثنى السفير على الصداقة والتعاون المثالي الذي يجمع فلسطين بمالطا، وعلى عمق الكرم الذي حظي به أثناء فترة عمله في فلسطين في الأعوام الخمس الماضية.

وتمنت جادو التوفيق للسفير غاوتشي في مهامه الجديدة، وأكد الطرفان التزامهما باستمرارية التعاون والتنسيق بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين الصديقين.

#وزارة الخارجية #أمل جادو شكعة

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