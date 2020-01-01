فيديو.. بايرن ميونخ يُتوج بدوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

نجح فريق بايرن ميونخ في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التغلب على مُنافسه باريس سان جيرمان في نهائي البطولة الذي استضافه ملعب دا لوز في العاصمة البرتغالية لشبونة.

فوز الفريق البافاري جاء بعد هدف سجله النجم الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 59 من المُباراة، وهو الهدف الذي حافظ عليه البافاريون وفشل أبناء باريس في إدراك التعادل رغم محاولاتهم المُستمرة.

بدأت المُباراة بجس نبض بين الفريقين، ولم يندفع أي منهما للهجوم، وكاد كينجسلي كومان أن يستغل خطأ أندير هيريرا في وسط الملعب ولكنه اصطدم بصلابة الدفاع الباريسي.

أول الفرص الحقيقية كانت من نصيب نيمار في الدقيقة 18 من الشوط الأول، وذلك بعد أن وصلت إليه الكرة من زميله مبابي داخل منطقة الجزاء، ليُسددها النجم البرازيلي في المرمى ولكن نوير نجح باقتدار في إبعاد الكرة على مرتين.

الرد البافاري السريع جاء في الدقيقة 21، وذلك بعد أن سدد روبرت ليفاندوفسكي الكرة بقوة ولكنها اصطدمت بقائم المرمى الباريسي.

في الدقيقة 30 كاد ليفاندوفسكي أن يهز الشباك بعد كرة رأسية رائعة ولكن كيلور نافاس حارس الفريق الباريسي تمكن من التصدي للكرة الخطيرة.

في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول كاد مبابي أن يهز مرمى نوير ولكن تسديدته الضعيفة فشلت في مُغالطة الحارس نوير، في الوقت بدل الضائع للشوط الأول طالب لاعبو بايرن ميونخ بركلة جزاء بعد تدخل على كومان داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم كان له رأي آخر.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني مناوشات بين لاعبي الفريقين وذلك بعد اعتراض لاعب باريس سان جيرمان ليوناردو باريديس على تدخل سيرجي جنابري على نيمار الذي أسقطه أرضاً، وانتهت اللقطة بعد تدخل نجوم الفريقين وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لباريديس وجنابري.

وحانت لحظة الهدف في الدقيقة 59 من المُباراة، وذلك بعد كرة لعبها جوشوا كيميش داخل منطقة جزاء الباريسيين لتجد رأس كينجسلي كومان الذي لعبها برأسه متقنة في مرمى كيلور نافاس.

وكاد ماركينيوس أن يُدرك التعادل للباريسيين بعد كرة متقنة لُعبت له رائعة من أنخيل دي ماريا وذلك في الدقيقة 68 من المُباراة، ولكن نوير كان مُتألقاً كعادته وأنقذ مرماه من هدفٍ مُحقق.

وفي الدقيقة 88 استعرض نوير إمكانياته المُبهرة بالتصدي لكرة مبابي الذي كان مُنفرداً في موقف التسلل، وفرط تشوبو موتينج في فرصة إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع للمُباراة بعد أن تعامل برعونة مع كرة لعبها له نيمار أمام المرمى البافاري.

بهذا الفوز رفع بايرن رصيده من الألقاب في دوري أبطال أوروبا للقب رقم 6، ليتساوى مع ليفربول في المركز الثالث لأكثر المُتوجين بالبطولة، فيما يظل ريال مدريد مُتصدراً برصيد 13 بطولة، يليه ميلان برصيد 7 ألقاب، فيما فشل باريس سان جيرمان في التتويج ببطولته الأولى.