  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجامعة العربية تتجاهل طلب الفلسطينيين عقد اجتماع طارئ

الأحد 23 أغسطس 2020 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تتجاهل طلب الفلسطينيين عقد اجتماع طارئ


رام الله / سما /

 أعلنت الجامعة العربية أنها ستعقد دورة عادية في شهر سبتمبر المقبل، رغم طلب الفلسطينيين عقد اجتماع طارئ، عل خلفية اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي، الذي أعلن عنه الأسبوع الفائت.

واكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للرئيس محمود عباس خلال اتصال هاتفي أن "الاجتماع الوزاري العربي المقبل في دورته العادية الذي سيعقد في التاسع من سبتمبر سيكون برئاسة دولة فلسطين"، ما يعني أنه لن يكون هناك اجتماع طارئ بناء على طلب القيادة الفلسطينية لبحث الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وكانت القيادة الفلسطينية طالبت الأسبوع الماضي، بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق إماراتي إسرائيلي برعاية أمريكية لتطبيع العلاقات بين البلدين، بعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث هذا الاتفاق.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ"رويترز" إن "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي كان يستوجب عقد اجتماع طارئ بدل تأجيله لاجتماع عادي"، مضيفا أن "فلسطين ستترأس الاجتماع وسيكون على رأس جدول أعماله الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي وخروج الإمارات عن الإجماع العربي ومبادرة السلام العربية".

#الجامعة العربية #فلسطين #تطبيع #الامارات #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: هكذا سترد المقاومة حال تنفيذ الاحتلال عملية اغتيال في غزة ..

مصادر : إسرائيل تراوغ الفصائل ومساعٍ لزيادة نسبة صرف رواتب غزة من المنحة القطرية

جيش الاحتلال يطالب بمغادرة المزارعين القريبين من السياج الحدودي بغزة

مصارع روسي شهير يطرد عروسه من حفل الزفاف

غزة: انتحار شاب شنقا

كاتب إسرائيلي يطالب باستهداف المدنيين وحرق حقول قطاع غزة...

من هو يوسي كوهين (العبري) عراب التطبيع؟

الأخبار الرئيسية

860x484

موقع عبري : ترتيبات لعقد لقاء بين نتنياهو وابن زايد

الصحة: وفاة مواطن من العروب متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

اعلام اسرائيلي: السفير العمادي يصل غزة الثلاثاء المقبل..

كوشنر ومسؤولون أمريكيين يزورون إسرائيل ودول الخليجية بداية سبتمبر

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وسقوطه داخل حدود القطاع