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طائرات الاحتلال تستهدف موقعا للمقاومة جنوب قطاع غزة بعدة صواريخ

الخميس 20 أغسطس 2020 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال تستهدف موقعا للمقاومة جنوب قطاع غزة بعدة صواريخ


غزة / سما /

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، موقعا للمقاومة جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت موقعا للمقاومة بـ3 صواريخ غربي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، الامر الذي  اسفر عن وقوع اضرار مادية في منازل المواطنين دون اي اصابات في صفوف المواطنين.

في السياق، قال موقع حدشوت بتخون سديه الاسرائيلي، إن الجيش الاسرائيلي يقصف اهدافا لحماس بقطاع غزة ، ردا على اطلاق البالونات الحارقة.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال ان قذيفتين صاروخيتين اطلقتا من قطاع غزة وسقطتا في منطقة السياج، نتيجة لذلك تم تفعيل الانذار في منطقة مفتوحة فقط في تطبيق الجبهة الداخلية.

وأضاف انه يتم فحص فيما اذا كانت القذيفتيْن اجتازتا السياج.

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية قد زعمت، أنه تم إطلاق عدة  صواريخ من قطاع غزة، باتجاه مناطق غلاف غزة، دون تفيل صفارات الانذار.

يتبع...

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