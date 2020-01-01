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نوير: بايرن ميونخ كان محظوظاً أمام ليون

الخميس 20 أغسطس 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نوير: بايرن ميونخ كان محظوظاً أمام ليون


وكالات / سما /

اعترف الحارس الألماني، مانويل نوير، حامي عرين فريق بايرن ميونخ الألماني بأن فريقه كان محظوظاً في مباراة أولمبيك ليون الفرنسي مساء الأربعاء، بعدم التأخر في النتيجة في بداية اللقاء.

و عرف البايرن سكة الفوز على ليون بثلاثية دون رد في مباراة نصف نهائي دوري ابطال أوروبا، والتي احتضنها ملعب النور في مدينة لشبونة البرتغالية، ليضرب العملاق البافاري موعداً مع باريس سان جيرمان الفرنسي في المشهد الختامي للمسابقة، مساء الأحد المقبل.

و صرح نوير لوسائل الإعلام الألمانية عقب اللقاء قائلاً ” الحظ وقف بجانبنا بعض الشيء بعدم استقبال هدفاً مبكراً و لكن بعد ذلك أظهرنا جودتنا في الميدان”.

و أضاف حارس البايرن مؤكداً ” نعم البايرن كان محظوظاً في بداية اللقاء، و حاولنا وضع ليون تحت الضغط ، وصنعنا بعض الفرص الجيدة للتسجيل، و هدف جنابري كان عظيماً و جاء في توقيت مثالي”.

و عن اللعب ضد باريس قال ” نحن سعداء بالوصول للنهائي أمام باريس، قاتلنا بشدة من أجل الوصول للنهائي من جديد و بكل تأكيد نريد الفوز باللقب”.

#مانويل نوير #بايرن ميونخ #ليون

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