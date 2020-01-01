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وزير اسرائيلي : هناك اتصالات مع السودان والاتفاق سيشمل التالي ..

الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي : هناك اتصالات مع السودان والاتفاق سيشمل التالي ..


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن هناك اتصالات مع السودان، وأن الاتفاق معها، ضمن الأجندة، بحسب ما ورد في القناة الـ12 العبرية.

ونقلت القناة، صباح اليوم الاربعاء، عن الوزير كوهين قوله: "على عكس تصريحات وزير الخارجية السوداني، هناك اتصالات مع السودان، والاتفاق معها ضمن أجندة العمل".

وبحسب القناة العبرية، أضاف وزير الاستخبارات كوهين، أن "الاتفاق مع السودان، سيشمل إعادة المتسللين من إسرائيل إلى السودان".

ولفتت القناة، الى أن تصريحات الوزير كوهين، تتناقض مع تصريحات وزير الخارجية السوداني، الذي أنكر بالأمس وجود أي اتصالات بين السودان وإسرائيل.

وأشارت القناة العبرية، الى أن الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، قال بالأمس: "نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، وهناك اتصالات متبادلة بيننا".

#السودان #اسرائيل #تطبيع

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