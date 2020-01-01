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رئيس الوزراء الباكستاني: لن نعترف بإسرائيل حتى يحصل الفلسطينيون على حقهم

الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الباكستاني: لن نعترف بإسرائيل حتى يحصل الفلسطينيون على حقهم


اسلام اباد/سما/

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان أن بلاده لن تعترف بإسرائيل حتى إعطاء الفلسطينيين حقهم بتسوية عادلة.

جاء تعليق خان بعد أيام من الإعلان عن اتفاق تطبيعي بين تل أبيب وأبوظبي، بوساطة الولايات المتحدة، وهو أول اتفاق بين دولة خليجية وإسرائيل.

وفي تغريدة نشرها مكتبه على حساب "تويتر"، قال خان: "موقفنا واضح جدا؛ وهو كما قال القائد العظيم محمد علي جناح، إن باكستان لن تعترف أبدا بإسرائيل حتى يُعطى الفلسطينيون حقهم بتسوية عادلة".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

#عمران خان #باكستان #اسرائيل #فلسطين

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