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رسميا.. برشلونة يقيل مدير التعاقدات "إيريك أبيدال" بعد كارثة البايرن

الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. برشلونة يقيل مدير التعاقدات "إيريك أبيدال" بعد كارثة البايرن


وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني، إقالة الفرنسي إيريك أبيدال من منصب السكرتير الفني، ضمن خطة إعادة الهيكلة الشاملة.

وأكد برشلونة إنهاء عقد أبيدال داخل قلعة "كامب نو", شاكرا إياه على الاحتراف والتفاني في العمل خلال الفترة الماضية.

وتعتبر إقالة السكرتير الفني هي الثانية حتى الآن داخل النادي "الكتالوني", بعد المدير الفني كيكي سيتين, إثر عدم تحقيق الفريق أي لقب هذا الموسم.

يشار إلى أن برشلونة اتخذ قرارا باعتماد انتخابات مبكرة في مارس المقبل, بعد الفوضى الكبيرة التي أصابت الفريق الأول, عقب الخروج الكارثي من دوري الأبطال بالخسارة أمام بايرن ميونيخ (2-8).

#أبيدال #برشلونة #بايرن ميونخ

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