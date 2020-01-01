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طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق مدينة غزة ..

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق مدينة غزة ..


غزة /سما/

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، موقعا للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة، دون ان يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت للمرة الخامسة موقع عبيدة بحي الزيتون بعدد من الصواريخ بعد استهدافه من طيران الاستطلاع بصاروخين.

وأشارت المصادر، الى أن أضراراً لحقت بمنازل المواطنين جراء القصف الاسرائيلي لموقع عبيدة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

في السياق، قالت وسائل اعلام اسرائيلية، إن سلاح الجو الاسرائيلي قصف مواقع حماس في غزة، ردا على اطلاق الصاروخ والبالونات.

الى ذلك، قال ‏المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، إن طائرات مقاتلة وطائرات تابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت مؤخرًا عددًا من الأهداف لحركة حماس في قطاع غزة. 

وأضاف: خلال الهجوم ، تم استهداف مجمع عسكري لإحدى الوحدات الخاصة التابعة لحركة حماس.

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