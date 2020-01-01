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الخارجية السودانية: نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل وما من سبب لاستمرار العداء بيننا..!

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية السودانية: نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل وما من سبب لاستمرار العداء بيننا..!


الخرطوم /سما/

أعلن حيدر بدوي صادق، المتحدث باسم الخارجية السودانية، أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم "دون التضحية بالقيم والثوابت".

وقال صادق لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء: "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل"، مضيفا: "لا ننفي وجود اتصالات بين البلدين".

وأوضح صادق، أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام.

وأشار المتحدث إلى أن الخارجية السودانية تتطلع لقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، من أجل توقيع اتفاق سلام.

وأثنى الدبلوماسي السوداني على خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، واصفا إياها بـ"الجريئة والشجاعة التي ترسم خط السير الصحيح لباقي الدول العربية".

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية،  رحبت إسرائيل بتصريحات متحدث الخارجية السودانية، لكن وفقًا للتقديرات، لن يتعجل السودانيون لتوقيع اتفاق مفتوح.
 
وفي فبراير الماضي، التقى نتنياهو برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في عنتيبي بأوغندا، واتفقا في اجتماع استمر ساعتين على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.
 
وقال مصدر إسرائيلي إن من المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على الرحلات الجوية إلى إسرائيل فوق السودان، وبعد أيام قليلة تم الكشف عن طائرة إسرائيلية مرت فوق الدولة الأفريقية.
 
وفي مايو الماضي، تم تسجيل رحلة أخرى غير عادية، وهي أول رحلة تقلع من إسرائيل وتهبط في السودان. ونفت الدولة الإفريقية أنها طائرة إسرائيلية، وادعت أنها طائرة تركية.

#السودان #اسرائيل #اتفاقية سلام #الامارات

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