مسؤول: انتشار فيروس كورونا في الوسط العربي خطير

القدس المحتلة /سما/

وصف أيمن سيف مدير الهيئة العربية للطوارئ داخل الخط الأخضر، اليوم الاثنين، وضع انتشار فيروس كورونا في الوسط العربي بالخطير.

واعتبر سيف، في تصريحات نشرتها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، بأن تصريحات المنسق العام لوزارة الصحة الإسرائيلية روني غاموز جاءت في غير محلها ولكنها ليست لب الموضوع.

وقال "إذا كان يقصد تنبيه المجتمع العربي من خطورة الموقف والتشديد، فإنه يتوجب على كل واحد من أبناء هذا المجتمع التصرف بشكل مغاير والتقيد بتعليمات الوقاية".

وأشار إلى أن الوسط العربي داخل الخط الأخضر يسجل أعدادًا كبيرة من الإصابات بكورونا.