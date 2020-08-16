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كوشنر يهاجم القيادة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني "رهينة لقيادة سيئة للغاية"..!

الإثنين 17 أغسطس 2020 12:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنر يهاجم القيادة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني "رهينة لقيادة سيئة للغاية"..!


القدس المحتلة /سما/

وصف، جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي، يوم الأحد، اتفاق السلام ما بين إسرائيل والإمارات بـ"الاختراق التاريخي"، إذ أنها أول اتفاقية سلام توقع منذ 26 عاما في الشرق الأوسط.

ورفض في لقاء مع برنامج "فيس ذا نيشن"، والذي يعرض على شبكة "سي بي أس" الأميركية، ما يقال حول خطة السلام الأميركية بأنها لم تستطع حل أصل النزاع في المنطقة.

وأشار كوشنر، وهو صهر الرئيس دونالد ترامب أيضا، إلى أن الشعب الفلسطيني "رهينة لقيادة سيئة للغاية"، وقيادة "إرهابية" في غزة.

السلام في الشرق الأوسط

وقال كوشنير  إن السلام بين الإمارات وإسرائيل، جاء نتيجة ثلاثة أعوام ونصف العام من العمل، وهي تعد أول اتفاقية سلام تبرم منذ 26 عاما في الشرق الأوسط، وهي إنجاز تاريخ استطاع تحقيقه ترامب.

وأوضح كوشنر أن هناك البعض في المنطقة ممن يريدون البقاء في الماضي، ويرغبون باستمرار حالة عدم الاستقرار، ولهذا "رفض الرئيس ترامب السماح لهؤلاء الأشخاص بإملاء جدول الأعمال"، فيما يبحث آخرون عن الأمن والازدهار الاقتصادي.

وذكر أن الولايات المتحدة وضعت "خطة كبيرة" على الطاولة، ومن يرغب بالسلام وبوجود بيئة أمنة عليه الالتزام بها.

وكان الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، الثالث من نوعه الذي تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، وعزز احتمال التوصل إلى اتفاقات مشابهة مع دول خليجية أخرى.

وأكد ترامب أن الإمارات وإسرائيل سيوقعان الاتفاق في البيت الأبيض، في غضون نحو ثلاثة أسابيع. 

وجاء في بيان الإمارات وإسرائيل الولايات المتحدة أنه من المقرر "أن تجتمع وفود من الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة".

والإمارات هي أول دولة خليجية تطبع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، في خطوة تأتي في أعقاب مؤشرات على التقارب في السنوات الأخيرة بينها استقبال فرق رياضية إسرائيلية والسماح لوزراء إسرائيليين بالتحدث في مؤتمرات.

ويوم الخميس الماضي، أعلن بيان إماراتي أميركي إسرائيلي مشترك الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مع مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.

وكانت المعاهدة قد حظيت بترحيب عربي ودولي، كما رحبت عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، واعتبرتها بداية مشجعة لإحلال السلام وإنهاء حالة الصراع، فيما اعتبرته القيادة الفلسطينية طعنا في خاصرة القضية الفلسطينية.

للاطلاع ومشاهدة المقابلة كاملة مع كبير مستشاري الرئيس الامريكي كوشنر اضغط هنا

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