كوشنر يهاجم القيادة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني "رهينة لقيادة سيئة للغاية"..!

وصف، جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي، يوم الأحد، اتفاق السلام ما بين إسرائيل والإمارات بـ"الاختراق التاريخي"، إذ أنها أول اتفاقية سلام توقع منذ 26 عاما في الشرق الأوسط.

ورفض في لقاء مع برنامج "فيس ذا نيشن"، والذي يعرض على شبكة "سي بي أس" الأميركية، ما يقال حول خطة السلام الأميركية بأنها لم تستطع حل أصل النزاع في المنطقة.

وأشار كوشنر، وهو صهر الرئيس دونالد ترامب أيضا، إلى أن الشعب الفلسطيني "رهينة لقيادة سيئة للغاية"، وقيادة "إرهابية" في غزة.

السلام في الشرق الأوسط

وقال كوشنير إن السلام بين الإمارات وإسرائيل، جاء نتيجة ثلاثة أعوام ونصف العام من العمل، وهي تعد أول اتفاقية سلام تبرم منذ 26 عاما في الشرق الأوسط، وهي إنجاز تاريخ استطاع تحقيقه ترامب.

وأوضح كوشنر أن هناك البعض في المنطقة ممن يريدون البقاء في الماضي، ويرغبون باستمرار حالة عدم الاستقرار، ولهذا "رفض الرئيس ترامب السماح لهؤلاء الأشخاص بإملاء جدول الأعمال"، فيما يبحث آخرون عن الأمن والازدهار الاقتصادي.

وذكر أن الولايات المتحدة وضعت "خطة كبيرة" على الطاولة، ومن يرغب بالسلام وبوجود بيئة أمنة عليه الالتزام بها.

