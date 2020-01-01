طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

غزة / سما /

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم، عدة اهداف تتبع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال، استهدفت موقعا للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما قصف الطيران الحربي الاسرائيلي، أرضاً زراعية شرق مخيم البريج بعد وقت قصير من قصفها بصاروخ استطلاع.



وفي شمال قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الحربية للمرة الخامسة موقع عسقلان التابع للمقاومة الفلسطينية غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بسبعة صواريخ من طائرة استطلاع وصارخين من الطيران الحربي، وذلك بعد وقت قصير من استهدافه بصاروخ استطلاع،

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت مرصدا للمقاومة الفلسطينية غرب بيت لاهيا بصاروخين من طائرة استطلاع، كما استهدفت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية بعد وقت قصير ارضا زراعية فارغة غرب البلدة.

في السياق، قالت القناة 13 الاسرائيلية، إن الجيش الاسرائيلي يقصف اهدافا في قطاع غزة، ردا على اطلاق البالونات المفخخة اتجاه مستوطنات الغلاف.

يتبع.... .