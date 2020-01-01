وفاة الفنانة شويكار بعد صراع مع المرض

القاهرة / وكالات /

غيب الموت الفنانة المصرية شويكار عن عمر يناهز الـ 85 عاما، على أن يتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير في الساعات المقبلة.

ونعت نقابة الممثلين المصرية رحيل الفنانة شويكار، التي ولدت بالإسكندرية لأب من أصل تركي وأم شركسية، واكتشفت في نادي سبورتنج بالإسكندرية حيث قدمت العديد من الأدوار التراجيدية.

قبل أن يكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب في أدوار الكوميديا، وقدمت مع الراحل فؤاد المهندس العديد من الأعمال حيث كوّن الثنائي نموذجا خاصا في السينما المصرية.

وقدمت الراحلة ما يزيد عن 170 عملا فنيا، جاء آخرها في عام 2012 حينما شاركت بمسلسل "سر علني"، إلا أنها اختارت بعد ذلك الاختفاء وعدم الظهور مرة أخرى.

وكانت توافق على إجراء المداخلات الهاتفية واللقاءات عبر الهاتف دون الظهور، حتى لا يراها الجمهور بطريقة لم يعتادوا عليها، كما تسبب مرضها في مكوثها بالمنزل حتى رحيلها.