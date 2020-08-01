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وفاة الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان في سجن العقرب في مصر

الخميس 13 أغسطس 2020 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان في سجن العقرب في مصر


القاهرة / وكالات /

توفي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المصرية، عصام العريان، في محبسه اليوم عن عمر يناهز 66 عاما.

وأوضح محامي العريان لـ”بي بي سي” أن السلطات أبلغته أن الوفاة طبيعية، موضحا أنه وأسرة العريان لم يزورانه منذ نحو ستة أشهر، بعدما عطلت السلطات الزيارات للسجون كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.

وتولى العريان العديد من المناصب القيادية في الجماعة قبل أن يتم إلقاء القبض عليه عقب إطاحة الجيش بحكم الرئيس محمد مرسي بعد تظاهرات حاشدة.

وحكم على العريان بعدة أحكام بالسجن المؤبد (25 عاما) في السنوات التي أعقبت عزل مرسي، من بينها قضية اقتحام الحدود الشرقية وأحداث قليوب وقضية أحداث البحر الأعظم.

#عصام العريان #وفاة #مصر #الاخوان المسلمون

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