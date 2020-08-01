فتح معبر رفح البري لليوم الثالث على التوالي

غزة / سما /

تواصل السلطات المصرية، لليوم الثالث على التوالي، فتح معبر رفح البري، أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.

ووصل يومي الثلاثاء والأربعاء، نحو 1000 مواطن عالق، من داخل الأراضي المصرية، في حين غادر غزة المئات باتجاه القاهرة، ومنها إلى عواصم أخرى.

وسيتواصل فتح المعبر حتى ساعات متأخرة من مساء اليوم الخميس.

وتم نقل جميع المسافرين العائدين من غزة، إلى مراكز الحجر الصحي المخصصة لهم، حيث سيبقون بداخلها لمدة 21 يومًا.

وتجري الجهات المختصة في غزة، عمليات فحص سريع لكشف أي حالات للمصابين بالفيروس في صفوف العائدين.