الاحتلال يشن غارات على غزة فجرا وينشر القبة الحديدية تحسبا لتصعيد كبير

غزة/سما/

قرر جيش الاحتلال توسيع نشر منظومة القبة الحديدية على حدود غزة.

وذكرت مصادر عبرية انه تحسبا لتصعيد في الجنوب فقد قرر الجيش الاسرائيلي توسيع نشر منظومة القبة الحديدية.

وشنت طائرات ومروحيات حربية الى جانب دبابات الجيش الاسرائيلي غارات فجر اليوم على عدة أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وذكر الجيش انه "خلال الغارات تم استهداف مجمع عسكري للقوة البحرية لحماس وبنى تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لحماس".

واشار الجيش ان القصف جاء ردا على اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.

وحمل الجيش حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه.